По кварталу Меззе в центре столицы Сирии Дамаске 1 апреля был нанесен мощный авиаудар. Было полностью уничтожено здание иранского консульства. При этом находящееся рядом здание посольства практически не пострадало. Точно также ничего не случилось и со зданием посольства Канады, хотя там не было людей, так как представительство не функционировало. Филигранная точность удара показывает, что целью было именно здание консульства, вернее те, кто в нем в том момент находились.

Официально Иерусалим очень редко комментирует и тем более подтверждает свою причастность к подобного рода нападениям. На этот раз израильские СМИ частично подтвердили информацию арабских медиа о причастности ВВС ЦАХАЛ к нападению.

Среди погибших от 7 до 13 по разным данным представителей Ирана большинство которых были из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), спецподразделений «Кудс» и генерал Мухаммед Реза Захеди, считавшийся одним из главных командиров КСИР, отвечавшим за связи Ирана с Сирией и ливанской «Хезболлой».

Это впервые, когда Израиль нанес прямой удар по дипломатическому представительству. С точки зрения международного права, это серьезное нарушение дипломатического иммунитета.

С другой стороны, оперативники КСИР часто действуют как официальные дипломатические представители Ирана в Сирии. Убитый Израилем в прошлом году офицер КСИР Радхи Мусави занимал должность второго секретаря посольства, хотя по факту выполнял функции, связанные с военной логистикой Ирана, его связями с «Хезболлой» и местными проиранскими формированиями. Другими словами, деятельность иранских оперативников под дипломатическим прикрытием также является прямым нарушением дипломатических правил и норм.

В отличие от Мусави, убитого, как только он покинул здание посольства в Дамаске, генерала Захеди уничтожили прямым ударом по консульству. Это недвусмысленные сигналы Ирану, во-первых, израильские спецслужбы имеют полную информацию о всех действиях КСИР и его высших офицеров, их местонахождении, во-вторых, дипломатическое прикрытие и дипломатические здания их больше не защищают.

Такие действия Израиля имели прямую тактическую цель — нарушение связей по линии Тегеран-Дамаск-Бейрут. Традиционно на высших офицеров КСИР и «Кудс» завязаны все договоренности с иранскими proxy не только в Сирии, но также в Ираке, Йемене и других странах. При этом с целью предотвращения утечек информации все делается в устной форме.

У такого метода есть существенный недостаток. Если с соответствующим офицером что-то случается, то восстанавливать связи и коммуникации достаточно сложно, занимает много времени и требует значительных усилий. Более того, на это время работа соответствующих организаций бывает парализована. Так случилось после убийства американцами генерала Сулеймани в 2020 году, когда активность КСИР и «Кудс» снизилась во много раз практически на год и больше.

Однако здесь мы имеем дело с более дальними целями, чем уничтожение высокопоставленного иранского генерала и каких-то его подчиненных.

Представляется, что среди них могут быть следующие.

Во-первых, Израиль может пытаться поднять уровень конфликта с Ираном. При этом надо учесть, что у него есть статус Major Non-NATO Ally — MNNA — основного союзника США вне НАТО. Это не означает, что Америка будет воевать вместе с Израилем, но Иерусалим может рассчитывать, по меньшей мере на увеличение поставок боеприпасов и другого военного оборудования по распоряжению министра обороны по согласованию с государственным секретарем. Да и авианосную ударную группу (АУГ), а то и две США могут придвинуть к берегам Ирана. Они же будут сбивать иранские ракеты и беспилотники, как они это делают в Красном море.

Во-вторых, эскалация позволяет Израилю разрушить шаткое перемирие, которого достигли США и проиранские группировки в Сирии и Ираке после гибели американских военнослужащих в январе. Политическое руководство Израиля считает, что лучший способ защитить страну и граждан — это ликвидация проиранских группировок в proxy-войне против Израиля.

В-третьих, Израилю необходимо демонстрировать движение в войне против Ирана и его союзников на фоне затянувшейся кампании в Газе. Израиль, несмотря на очевидные военные успехи, испытывает проблемы в информационной и стратегической плоскостях.

В информационной, потому что картина разрушений в Газе в части мировых СМИ перебила картинку ужасов, которые боевики ХАМАС совершили во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В стратегической, нарушена главная военная доктрина, предусматривающая ведение скоротечных войн. Боевые действия идут уже полгода и конца им не видно. Есть все основания полагать, что после завершения операции в Газе война перекинется на север против Ливана и боевиков «Хезболлы».

Война требует от Израиля огромных финансовых затрат, с пограничных с Ливаном территорий ушло население, погиб урожай прошлого года и не посажены культуры в этом году. В армию призвано много людей, а это тоже потери экономики.

К тому же, чем дольше идет война, тем сложнее становятся отношения Израиля с теми арабскими странами региона, которые готовы были развивать с ним прагматические отношения. Это подрывает перспективы Израиля стать частью новой коалиции на Ближнем Востоке, в которую должны войти монархии Персидского залива, Египет и Иордания.

В-четвертых, удар по консульству показывает желание Израиля сдвинуть так называемые красные линии в противостоянии с Ираном. В частности, объявив войну офицерам-боевикам под дипломатическим прикрытием.

Отметим одно интересное обстоятельство. Раньше перед нанесением ударов в Сирии Израиль предупреждал российскую сторону. Конечно, это передавалось в Тегеран, и там успевали, по крайней мере, эвакуировать своих представителей из зоны обстрела. Были какие-то разрушения, материальные потери, могли погибнуть боевики низкого ранга и на этом все.

На сей раз российских представителей не предупреждали и сразу другой результат. Тем самым Иерусалим поставил точку, по крайней мере, в информационном взаимодействии с Москвой. Это может быть фактом существенного изменения взаимоотношений Израиля и России. Есть все основания полагать, что этот процесс набирает обороты. Частным результатом его в ближайшем будущем может стать поворот в отношении Израиля к войне в Украине. Пока идут боевые действия в Газе и возможно в Ливане о военном сотрудничестве с Киевом говорить рано, но все может существенно измениться, как только конфликт на Ближнем Востоке войдет в фазу переговоров.

Когда в Тегеране пришли в себя от шока, то по традиции стали угрожать. Как сообщило иранское телевидение, на заседании Высшего совета национальной безопасности во главе с президентом Эбрахимом Раиси принято решение о «необходимом ответе». По словам верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, Тегеран намерен заставить виновных «сожалеть об этом преступлении».

Иранское руководство до сих пор не желало втягиваться в непосредственную конфронтацию с США и Израилем, потому что она будет слишком рискованной. Тем не менее, просто оставить все без ответа Тегеран не может.

Здесь следует учесть, что внутриполитическая ситуация в Иране довольно сложная. Политические элиты ожидают транзита власти в связи с непопулярностью президента Эбрахима Раиси и почтенным возрастом аятоллы Али Хаменеи, часто проводившего политику «стратегического терпения» и баланса.

Внутри Ирана неспокойно. В городах Чабахар и Раск провинции Систан и Белуджистан прокатилась серия нападений на военные и полицейские объекты. Есть сообщения о потерях среди полицейских и КСИР.

Нападения совершили белуджские сепаратисты из радикальной группировки «Джейш аль-Адль», выступающие за отделение провинции от Ирана. Правоохранительные органы быстро сообщили о локализации угрозы, но столкновения с боевиками, как отмечают оппозиционные Тегерану спутниковые телеканалы, похоже, продолжаются.

Предыдущая атака белуджских сепаратистов в январе текущего года едва не спровоцировала военно-дипломатический кризис между Ираном и Пакистаном. Тогда его с трудом удалось урегулировать и попадать снова в такое положение иранское руководство не хочет. Любое обострение с Израилем будет использовано белуджами и другими сепаратистами.

Какие же есть варианты у иранского руководства для ответа.

Первый. Усиление обстрелов Израиля со стороны проиранских формирований в Сирии, а также эскалация вооруженного противостояния между Израилем и «Хезболлой» на границе с Ливаном. Последний вариант весьма чреват именно для этой организации. Израиль готов к полномасштабной войне в Ливане и начал переброску войск из Газы на север. Дело может закончиться разгромом «Хезболлы» и потерей Ираном такого важного актива.

Второй. Возобновление обстрелов американских военных объектов в регионе, к которым проиранским силам проще дотянуться, как это было в начале года. Здесь есть определенная угроза, которая тесно связана с третьим вариантом.

Третий. Прямые удары Ирана по территории Израиля баллистическими ракетами с одновременными ударами по американским объектам в регионе. Иранские ракетные обстрелы развяжут руки как авиации ЦАХАЛ, так и американским АУГ. Можно попасть под двойные удары, которые иранская авиация и ПВО отразить не смогут. Результативность таких обстрелов сомнительна, так как Израиль имеет очень сильную ПВО и сможет отразить удары. После этого будут очевидные репутационные потери Ирана. Очень рискованный и относительно маловероятный вариант.

Четвертый. Точечные операции против израильской разведывательной, и дипломатической инфраструктуры в регионе и не только. Это возможно, но за этим обязательно последует ответ МОССАД, что для Ирана будет накладно.

Пятый и самый вероятный. Ударить куда-нибудь и объявить, что это был важный израильский объект. Так уже было, когда в Ираке КСИР ударил по дому курдского бизнесмена ракетой и заявил, что там находилось подразделение МОССАД. Соответственно состоялась страшная месть и все довольны.

Как отметил для британской ВВС немецко-иранский аналитик Али Садр-заде, «Иран не способен на большую конфронтацию с Израилем, учитывая его военный потенциал, а также экономическую и политическую ситуацию. Но ему придется придумать ответ для внутреннего потребителя и отстоять репутацию в глазах региональных партнеров».

Есть еще шестой вариант. Так как экономика Ирана слаба и может не выдержать затяжной и прямой войны, то Тегеран сосредоточится на ускорении процесса приобретения ядерного оружия. Так себе вариант, так как Израиль может ударить по иранским ядерным объектам.

Остается только заявить об ударе по виртуальному подразделению МОССАД и тем завершить страшную на словах месть.

Вот такая большая война, которая всех устроит.