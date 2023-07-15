Самые мощные нефтяные месторождения Ливии — Эш-Шарара и Эль-Филь — в субботу возобновили производство сырья. Об этом сообщил представитель администрации Эш-Шарары.

«Добыча нефти на двух крупнейших в стране месторождениях возобновилась после освобождения бывшего министра финансов [Ливии] Фараджа Буматари», — приводит его слова телеканал Al Hadath. По словам представителя, производство «постепенно восстанавливается, сейчас уже достигнут уровень объемом 30 тыс. баррелей от планируемых 290 тыс. баррелей нефти в сутки». Он добавил, что «обычная мощность производства на месторождении Эш-Шарара будет достигнута уже в воскресенье».

Ранее в субботу производство сырья на этих двух месторождениях было остановлено из-за протестов представителей местных племен. Лидеры племен юго-восточного региона объяснили, что действия протестующих вызваны задержанием Буматари, ответственность за которое они возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Несколько часов назад один из старейшин ливийского племени Эз-Завия, к которому принадлежит бывший глава министерства финансов, объявил, что Буматари был выпущен из-под стражи. По словам старейшины, экс-министра освободили после вмешательства генерального прокурора Ливии.