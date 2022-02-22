Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала немедленно ввести санкции против России, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ЕНП «самым решительным образом осуждает атаку России против Украины», которая нарушает международное право. Также в партии призывают президента России Владимира Путина «немедленно и безоговорочно» прекратить все агрессивные действия.

«Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», — говорится в заявлении политсилы.