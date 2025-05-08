Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в города России, включая Москву, из Антальи, Даламана и Бодрума, сообщил «РИА Новости» источник в туриндустрии. «Туроператоры сейчас «висят» на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сказал собеседник агентства. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), всего было отменено более 30 назначенных на 8 мая рейсов. Активным остается один рейс в Стамбул, но и он может не состояться, сообщил представитель организации. Также, по его словам, почти все рейсы из Турции в Россию и обратно отменил турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Ситуация затронет более 15 тыс. человек, подсчитали в АТОР.

По словам источника «РИА Новости», такое решение авиакомпании приняли из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах. В частности, накануне были отменены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. По данным Московской транспортной прокуратуры, по состоянию на утро 8 мая в столичных аэропортах было задержано 103 рейса. Больше всего во Внуково — 34 рейса на вылет и 28 на прилет. В Минтрансе заявили, что московские авигавани вернутся к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В ведомстве отметили, что утром Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский штатно принимали и отправляли рейсы. В петербургском аэропорте Пулково также сообщили, что обслужили все рейсы, перенаправленные на него как на запасной аэродром, и перешли к работе в штатном режиме.

На фоне массированных атак украинских беспилотников 6 и 7 мая в российских аэропортах вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Это привело к транспортному коллапсу: проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов и не менее 60 тыс. пассажиров, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). После этого «Аэрофлот», а также его «дочки» «Россия» и «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Norwind, NordStar и Azur Air стали отменять и объединять рейсы.

В полночь 8 мая в силу вступило объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно должно продлиться до полуночи 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от трехдневного перемирия и предложил установить его на 30 дней. Также Зеленский заявил, что Киев не будет давать гарантии безопасности представителям иностранных государств, которые приедут в Москву на парад. При этом в первые часы прекращения огня Москва и Киев воздержались от массированных атак беспилотниками. По словам депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, неофициально Киев присоединился к перемирию, а ВСУ получили соответствующее указание. (moscowtimes.ru)