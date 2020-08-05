Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва

По информации владельца лайнера, судно было пришвартовано в порту Бейрута. В результате взрыва оно получило серьезные повреждения корпуса и начало набирать воду в трюм. Попытки оперативно починить и спасти лайнер не увенчались успехом, и он затонул в акватории порта.

Orient Queen — это круизный лайнер длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тыс. тонн, 1989 года постройки. По данным трекеров судов, имеющихся в открытом доступе, Бейрут остается последним зарегистрированным местоположением лайнера.(ТАСС)