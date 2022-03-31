Прошло 104 года со дня геноцида, учиненного армянскими дашнаками совместно с большевиками против азербайджанцев. Март-апрель 1918 года вписаны черными буквами в историю Азербайджана.

В этот период были жестоко убиты только по признаку национальной принадлежности десятки тысяч мирных азербайджанцев.

30 марта 1918 года части дашнако–большевистского Бакинского совета приступили к уничтожению мирного азербайджанского населения. Уничтожение азербайджанцев продолжалось целых три дня, руководил операцией специальный орган Бакинского совета – Совет Революционной обороны.

Как впоследствии отмечал сам Шаумян, большевики сознательно шли на национальную резню.

В течение трех дней 30 – 31 марта и 1 апреля 1918 года в Баку были зверски убиты около 20 тысяч мирных граждан, в том числе много женщин, детей и стариков.

В ходе массовых убийств, продолжавшихся с 30 марта по 2 апреля, армяно-большевистские отряды под руководством Степана Шаумяна убили тысячи людей в Баку, сожгли места религиозного поклонения мусульман, конфисковали имущество населения Баку на сумму 400 млн манатов. Во время массовой резни армяне подвергли артиллерийскому обстрелу самую большую в Баку мечеть «Тезепир», сожгли здание «Исмаилийе», которое считалось одним из шедевров архитектуры Баку.

Геноцид против азербайджанцев армяне учинили не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев, в том числе 2560 женщин и 1277 детей. В 162 селах Губы были убиты более 16 тыс. невинных азербайджанцев. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Лянкяране, Мугане и Нагорном Карабахе, зверски убили десятки тысяч людей.

Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской Демократической Республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В советское время эти события пытались стереть из памяти народа, но после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги в связи с трагическими событиями 31 марта 1918 года. 26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ «О геноциде азербайджанцев». С тех пор 31 Марта ежегодно отмечается как День геноцида азербайджанцев. В связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев – в разных странах мира проводятся мероприятия, церемонии поминовения, конференции.