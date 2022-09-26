До 16 октября бакинцы и гости Баку смогут ознакомиться с выставкой «Кровь и нефть на Востоке» в уникальном пространстве — комплексе Дворца Ширваншахов.

Куратором проекта является директор Goethe-Zentrum Baku Альфонс Хуг, продюссером — создателем экспозиции, а также одним из участников — известный азербайджанский художник Сабина Шихлинская.

Выставка пользуется огромным успехом — ее посетили дипломаты, общественные деятели, и у всех экспозиция вызывает неподдельный интерес.

Выставка посвящена жизни и творчеству журналиста, писателя Льва Нусенбаума, более известного под псевдонимами Мохаммед Эссад бей и Курбан Саид. Название выставки взято из одноименного рассказа автора.

В экспозиции — работы мастеров авторов из Азербайджана и Германии — Агдес Багирзаде, Орхана Гусейнова, Исмаила Имана, Сабины Шихлинской, Надии Кааби-Линке, Александра Мишона (1858 — 1921 годы) и Томаса Рентмайстера. Кстати, последний широко прославился своими креативными эксперименты с едой в искусстве.

В Баку художник также отличился своим подходом. Инсталляция мастера открывает экспозицию «Кровь и нефть на Востоке».

В центре одного из выставочных залов мастер разложил папахи. В итоге получился солидный круг, имитирующий живых барашек. Но на самом деле задумка автора носит куда более философский подтекст и олицетворяет позицию отважного мужчины, горца.

К слову, сам Лев Нусенбаум также носил папаху и очень любил этот головной убор.

Нусенбаум, живя в Баку, в доме, неподалеку с нынешним кинотеатром «Азербайджан», любил приходить во Дворец Ширваншахов.

Представленная экспозиция раскрывает жизнь Азербайджана конца 19 — начала 20 веков, являясь своеобразным историческим экскурсом в прошлое.

«Период важный и очень интересный. История описана в книгах личности мистической — человека, которого мы знаем как Льва Нусенбаума, Мухаммеда Асад бека, Курбана Саида… Он жил в Баку, безумно любил Азербайджан, впитал в себя восточные традиции, впоследствии принял ислам. Уже переехав, он описывал Азербайджан с такой любовью и знанием, что весь западный мир узнает об истории нашей страны начала 20 века, нефтяном буме, о смеси культуры Востока и Запада из его произведений», — рассказывает Сабина Шихлинская в интервью #.

Еще одна интересная инсталяция — нефтяные фонтаны Баку на рубеже 19-20 веков, запечатленные Александром Мишоном. Архивное видео было снято в поселке Балаханы.

Сабина Шихлинская представила на выставке совместную с писателем Исмаилом Иманом работу под названием «Открытое письмо».

Перед взором посетителей — 260 открыток, весточки из прошлого. Эта уникальная коллекция принадлежит частному коллекционеру из Баку. Все открытки подписаны текстом — кто-то поздравляет кого-то с семейным праздником, кто — то беспокоится и разыскивает друга сердца, кто — то пишет на фронт, а кто-то шлет сердечное признание:

«Времена меняются, но проблемы и ценности нашей жизни остаются прежними», — раскрывает суть инсталляции С.Шихлинская, подчеркивая, что меняется лишь форма и подача писем.

Сегодня это — преимущественно текстовые и голосовые сообщения, которые ежесекундно отправляются по всему миру пользователями в онлайн мессенджерах.

Исмаил Иман создал для инсталляции текст открытого письма сегодняшнего дня? и представлено оно на выставке на импровизированном смартфоне.

Фотохудожник Агдес Багирзаде на выставке демонстрирует фотопроект, посвященный зданиям, в которых жили семьи Шамси Асадуллаева и Ашурбековых, которых связывала большая дружба с Курбан Самдом.

«Я хотела показать те дома, которые в детстве посещал Лев Нусенбаум, и те семьи, с которыми он дружил. Также я представила видео «Баку вчера и сегодня», в которое вошли архивные фотографии конца 19 — начала 20 веков. Я нашла места, запечатленные на фото, и сравниваю Баку 19-20 веков и 20-21 веков. Проект я снимала с 2003 по 2010 годы. Три года собирала материал и информацию в архиве. А в 2010 году решила приостановить проект, так как город стремительно меняется, и одно здание у меня получалось по три, четыре дубля. Поэтому приняла решение закончить этот проект на данном этапе», — говорит художник.

Орхан Гусейнов на выставке представляет пять видеоинсталляций, отражающих атмосферу периода, в котором жил Лев Нусенбаум.

Оценить эти и другие инсталляции посетители выставки смогут еще около трех недель — вход на выставку свободный, оплачивается лишь плата за билет в сам дворец.