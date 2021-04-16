«Кроме ядерной кнопки в Украине ещё много чего осталось, чтобы защитить свою целостность»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие.

«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», — заявил Мельник в эфире, передает gazeta.ru.

Позже в своем Twitter он написал, что Украина нуждается в военной поддержке Германии, а также в скорейшем вступлении в НАТО.

Ядерный статус Украина, по словам Мельника, должна вернуть себе в том случае, если ее не примут в НАТО.

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, безъядерный статус страны гарантируется Россией (куда были отправлены все доставшиеся 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков), а также США и Великобританией.

Очень интересно, что стоит за этими словами украинского дипломата. Действительно ли есть какие-то реальные законные инструменты в международном праве, позволяющие Украине вернуть себе статус ядерной страны? Но это же означает, что вернуть ей все ядерные вооружения должна Россия. Что вряд ли осуществимо.

Быть может, это заявление – своего рода эмоциональное апеллирование к Западу, чтобы там задумались о необходимости скорейшего предоставления Украине членства в НАТО? Но насколько это действенно? Есть ли какие-то признаки, что Запад очнется по-настоящему и начнет предпринимать реальные шаги по приему страны в Североатлантический блок? Понятно, что со стороны Киева всё это – отчаянные попытки хоть как-то обезопасить себя от агрессивного соседа.

Своим мнением по этому поводу поделились с # украинские эксперты.

Ренат Ковбасюк, глава Украинской политологической ассоциации имени Фрэнсиса Фукуямы, политэксперт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

— В последнее время посол Мельник и правда сделал ряд заявлений, что можно охарактеризовать как изменение дипломатического дискурса на политический, и может определенно свидетельствовать о том, что у посла есть планы попробовать себя в большой украинской политике. Но тем не менее, действительно нельзя оставить без внимания его высказывания, учитывая статус спикера.

Может ли Украина вернуть статус ядерной державы согласно международному праву? Гипотетически — да, фактически – нет. И дело не в международном праве, ведь де-факто один из гарантов территориальной целостности Украины — Российская Федерация — нарушила ее, тем самым дав карт-бланш на любые считаемые приемлемыми действия с точки зрения самой Украины.

Ведь фактически мы можем говорить, что система международного права не работает и на сегодняшний день нет реальных международных механизмов для разрешения тех или иных межгосударственных конфликтов, тем более сделать это быстро. Поэтому учитывая фактически сложившуюся ситуацию, Киев, конечно, мог бы сейчас поднять вопрос восстановления ядерного статуса. Но практически это очень сложно осуществить. Для это нужны существенные экономические возможности, которых у нашей страны нет. Кроме того, такие попытки грозят Украине попаданием в международную изоляцию, что значительно усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в ее экономике.

Поэтому на данный момент поезд уже ушел и нет смысла говорить о восстановлении ядерного статуса Украины. Но надо понимать, что прецедент Украины напомнил другим странам, что подписи на бумаге — это конечно хорошо, но ядерная кнопка все же значительно лучше. Ведь как показывает практика, наличие гарантий с одной из сторон не означает, что вскоре она эти гарантии сама же и не нарушит. Но только после боя кулаками уже не машут, да и кроме ядерной кнопки в Украине ещё много чего осталось, чтобы защитить свою целостность. Воспользуется ли этим наша страна, время покажет.

Относительно НАТО, не стоит особо полагаться на то, что нас примут, это очень сложно. НАТО — это не только стандарты военные, это и стандарты экономические, свобода слова, антикоррупционные меры, а с этим пока что в нашей стране сложно, так что чуда ожидать пока не стоит. К тому же напомню, что НАТО не принимает страны, в которых уже есть военные конфликты. Да и уверен, что как минимум Венгрия и Германия будут блокировать наши попытки, так что, это не более чем разговоры украинских политиков и дипломатов, которые, обсуждая этот вопрос, пытаются подчеркнуть важную геополитическую субъектность Украины, а вместе с этим заработать пару дополнительных репутационных баллов. И не более.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Я думаю заявление господина Мельника — более эмоциональное, а не политико-правовое. Хотя сам факт того, что в последнем заявлении НАТО упоминается Будапештский меморандум — это уже прогресс.

Вопросы же реальной безопасности Украины — это ее боеспособность и, да — взаимодействие с НАТО. Если бы украинская армия уже сейчас соответствовала стандартам НАТО, вопрос членства решался бы проще. Кроме того, я не сбрасывал бы со счетов и возможность получения статуса стратегического союзника США. Тем более что именно США на данный момент более других обеспокоены агрессивной политикой РФ вообще и активностью РФ у границ Украины, в частности.