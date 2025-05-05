Американская администрация вводит таможенные пошлины в размере 100% на иностранный кинематограф. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из США. Голливуд и многие другие направления в США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. Помимо всего прочего, это еще и распространение информации и пропаганды! Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах», — отметил глава государства.