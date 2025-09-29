Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов.

В публикации в своей соцсети Truth Social он написал:

«Наш кинопроизводственный бизнес украден у Соединенных Штатов Америки другими странами, это прямо как украсть конфету у младенца. Калифорния со своим слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно. Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу 100-процентные пошлины на любые фильмы, которые сняты за пределами Соединенных Штатов».

Впервые Трамп объявлял о желании ввести такие тарифы в мае 2025 года, назвав зарубежное кинопроизводство угрозой национальной безопасности. Тогда инициатива возникла после встречи президента с актером Джоном Войтом, которого Трамп назначил своим «специальным послом» в Голливуде. Белый дом впоследствии смягчил риторику, заявив, что окончательных решений пока не принято и администрация изучает все варианты поддержки отрасли, передает theins.ru.

Производство фильмов и сериалов в районе Лос-Анджелеса упало более чем на 22% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Студии всё чаще переносят продакшн в другие страны, где предлагаются более выгодные налоговые льготы, — Канаду, Великобританию, Австралию и страны Восточной Европы.