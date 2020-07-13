Кризис ударил по трудовым мигрантам в России

Кризис пандемии оказал негативное влияние на бизнес и финансовые возможности наших трудовых мигрантов в России. В результате этого уже в первом квартале текущего года денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан сократились на 29%. По мнению экономистов, стагнация в экономической сфере соседней страны оставила без доходов азербайджанские семьи, зависящие от заработка в РФ.

Денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан в январе-марте составили $95,228 млн. Для сравнения, в отчетные месяцы минувшего года переводы средств из России в Азербайджан составили $133,786 млн. Таким образом, в январе-марте 2020 года финансовый поток сократился на 28,8%.

Россия по этому показателю традиционно на первом месте, далее следуют Турция – $18,02 млн (рост на 13,6%), США — $10,089 млн (рост на 9,6%), Казахстан — $8,13 млн (рост на 7,4%) и ОАЭ — $7,379 млн (рост на 29,9%).

Кстати, денежные переводы идут в обоих направлениях. В частности, Россия также возглавила рейтинги стран, куда осуществляются денежные переводы физлиц из Азербайджана. Так в отчетный период переводы из Азербайджана в соседнюю страну составили $29,332 млн, что на 20,3% больше чем в первом квартале 2019 года. В отчетный период физлица в Азербайджане также осуществили переводы в Турцию — $26,387 млн (рост на 33,8%), США — $10,383 млн (рост на 51,9%), Великобританию — $8,234 млн (рост на 90,4%) и Грузию — $7,721 млн (рост на 69,4%).

Показатели по денежным переводам на пространстве Содружества независимых государств (СНГ), как правило, относят к перечислениям трудовых мигрантов финансовых средств на родину, нежели взаиморасчетам между бизнес-структурами.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко сообщил Report, что статистика подтверждает факты, с которыми столкнулись экономики обеих стран: резкое и вынужденное​ ограничение объемов бизнеса, повлекшее как сокращение зарплат, так и штата.

«Помимо этого граждане Азербайджана, работающие в России, были вынуждены вернуться на родину в период острой фазы распространения пандемии, — рассказал он. — Оба указанных выше факта оказали прямое воздействие на объем денежных переводов из России. Начиная с конца​ III —​ начала IV квартала текущего года отрицательная динамика должна начать сокращаться. Полного восстановления, в случае, если второго витка заболевания удастся избежать,​ можно ожидать с первого квартала следующего года», — заключил О. Чередниченко.

Впрочем, для населения Азербайджана дополнительные поступления из соседней страны посредством денежных переводов в объеме нескольких сот миллионов долларов отнюдь не лишние – они играют значительную роль в решении социальных проблем. По результатам исследования, самыми популярными системами по переводу средств являются: Western Union, «Золотая корона», Unistream, Почта России. Больше всего денег в свою страну из России перевели трудовые мигранты из Китая (2012 долларов), на втором месте – турецкие мигранты (1160 долларов). В целом проживающие в России трудовые мигранты в среднем перечисляли в свои страны 422 доллара, а трудовые мигранты из стран СНГ– 377 долларов.

Согласно информации, среди стран СНГ больше всего денег перечисляли трудовые мигранты из Казахстана (850 долларов), Грузии (580 долларов), Кыргызстана (561 доллар) и Азербайджана (482 доллара).