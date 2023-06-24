Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, он уедет в Беларусь.
Как передает РБК, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробностей о том, что Пригожин будет делать в Беларуси, он не сообщил.
Как отметил Песков, ситуацию с Пригожиным удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, сказал Песков. При этом речь идет только о тех, кто не участвовал в сегодняшних действиях.