Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, он уедет в Беларусь.

Как передает РБК, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробностей о том, что Пригожин будет делать в Беларуси, он не сообщил.

Как отметил Песков, ситуацию с Пригожиным удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.

Часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, сказал Песков. При этом речь идет только о тех, кто не участвовал в сегодняшних действиях.