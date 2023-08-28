Встреча президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро. Но о том, где и когда конкретно она пройдет, будет сообщено позднее.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что пока не может привести дополнительных деталей. «Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — отметил представитель Кремля.

Также стало известно, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана состоятся в Москве в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фидан совершил свой первый визит в должности главы МИД Турции в Киев.