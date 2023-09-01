Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и несколько вопросов международной повестки.
Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«4 сентября в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», — говорится в сообщении.