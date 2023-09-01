Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и несколько вопросов международной повестки.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Кремля.