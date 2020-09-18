Кремль не счел бутылку со следами «Новичка» доказательством отравления Навального

В Кремле не считают доказательством отравления российского оппозиционера Алексея Навального информацию ФБК и издания «Проект» о следах нервно-паралитического вещества семейства «Новичка» на бутылке с водой из номера томского отеля, вывезенной в Германию. «Это совершенно не вяжется с заключениями экспертов. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли», — заявил в пятницу, 18 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он предположил, что кто-то может быть не заинтересован в расследовании. «Я уж не знаю, пытаются ли это выяснить наши правоохранительные органы или не пытаются. Но они компетентны в своих действиях, а мы деталями всего этого не обладаем», — указал далее Песков. Он также сослался на мнения экспертов о том, что в случае нанесения на бутылку «Новичка» должны были быть другие пострадавшие.

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отказался отвечать на вопрос о том, где в настоящее время находится бутылка из томской гостиницы. Он также сообщил, что Берлин принял к сведению видеозапись, размещенную на странице Навального в Instagram. (DW)