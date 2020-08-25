Кремль не хочет сжигать мосты — К визиту Шойгу в Азербайджан

Cостоялся многообсуждаемый визит министра обороны России Сергея Шойгу в Азербайджан. В рамках визита министр провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим коллегой Закиром Гасанов.

«Буквально недавно у меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время разговора мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, региональной проблематикой», — сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что завтра начинается официальный визит министра иностранных дел Азербайджана в Российскую Федерацию.

«Уверен, что обсуждения, которые пройдут между главами внешнеполитических ведомств, будут полезными. Они обсудят сложившуюся динамику отношений, а также перспективы развития связей. Так что диалог идет, и рад, что снова вы нас посещаете. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане», — сказал президент Ильхам Алиев.

Со своей стороны министр обороны России сказал, что посещение Азербайджана – это всегда хороший шанс обменяться мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и, безусловно, военного и военно-технического сотрудничество.

«Здесь у нас есть, о чем доложить нашим президентам, есть что обсудить. К сожалению, пандемия, которая гуляет по всему миру, накладывает свой отпечаток на планы нашего сотрудничества. Но я уверен, что мы сегодня с моим коллегой, министром обороны Азербайджана обсудим каким образом нам наверстать упущенное из-за этой пандемии и войти в тот график и тот режим, который у нас был достигнут на сегодняшний день», — сказал Шойгу.

Но азербайджанскую сторону, как известно, и как было понятно после телефонного разговора между Путиным и Алиевым, интересовал другой вопрос, а именно — отправка крупной партии оружия Армении во время эскалации. Именно поэтому отношения сильно обострились, именно поэтому пошла многоходовая игра, в Баку хотели слышать объяснение этому вопросу.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье», — пояснил Шойгу в разговоре с Гасановым.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим связана некая незначительная активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня», — заверил он.

Шойгу сообщил, что Россия и Азербайджан выйдут на прежние темпы сотрудничества, сниженные из-за пандемии коронавируса, в этом или следующем году.

«Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убежден, что мы сегодня обсудим эту ситуацию и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано, если не в этом году, то в следующем», — сказал Шойгу.

По итогам этих заявлений можно сделать ряд выводов. Для начала, скажем, что это только начало нового этапа отношений в обновленном формате. Тут нужно принимать во внимание сразу несколько аспектов. Первое – это то, что во время июльских столкновений с Арменией, Турция поддержала Азербайджан, а Россия отправила военный груз в Армению.

Второе – это то, что после столкновений Россия провела с Арменией военные учения, Турция широкомасштабные военные учения с Азербайджаном. То есть позиции уже определились, правда, они были раньше понятны, но раньше у России были свои рычаги давления и свое видение внутриполитической ситуации в Азербайджане, последние же события несколько поменяли игру. Поэтому данный визит и визит Байрамова в Москву меняют краски во взаимоотношениях.

Отправка военного груза в Армению окольным маршрутом во время войны в определенном смысле стала отправной точкой для Азербайджана. Данный шаг Москвы переполнил чашу терпения и Баку, и по сути это стало катализатором для ряда внутриполитических и внешнеполитических процессов в Азербайджане. «Многовекторная сбалансированная» политика не на словах, а на деле начала меняться на «политику национальных интересов», как и говорил президент в своем интервью в 2019 году телеканалу «Реал ТВ».

Для России это крайне неприятная конфигурация для осуществлении ее политики в данном регионе. Да, она сильна, да она поддерживает Армению и является ключевым игроком в урегулировании карабахского конфликта, но все это хорошо, если азербайджанская политическая элита играет в «политику балансировки». Для понимания, «политика баланса» — это стратегия тех стран и правительств, которые не уверены в том, что ее выбор в ту или иную сторону не будет чреват во внутренней политике.

Главный фактор, или актор, или актер во внутренней политике, который своим присутствием, влиянием, силой и умением играть против национальных интересов страны в пользу Кремля долгое время был Рамиз Энверович, против которого сейчас развернут широкомасштабный «обстрел» в СМИ. Причем о свадьбе уже все забыли, свадьба свадьбой, это тема как бы отдельная, во время карантина были другие свадьбы высокопоставленных чиновников, но как он отметил в своей статье по поводу кампании против него, почему именно его свадьба получила резонанс и именно против него начата кампания. Сейчас все СМИ, чиновники, эксперты мало говорят о свадьбе его внучки, больше пишут о нем самом, причем исключительно в контексте прокремлевского товарища.

Даже, если допустить, что Мехтиев не был прокремлевским элементом в азербайджанской политике, его «сливают» как прокремлевского человека прямо перед визитом Шойгу в Баку и Байрамова в Москву. Подобные действия не могут быть случайностью, это делается преднамеренно. Цель же проста, если раньше Москва делала ставку на определенные силы в Баку и имела свое влияние, через лиц, с которыми она смогла выстроить теплые отношения, кстати, и Мехтиев, и Мамедъяров к таковым относились, то сейчас им в Баку не на кого опираться.

На самом деле это демонстрация характера азербайджанских властей и новой элиты. По сути, российской стороне ничего не осталось кроме как принять и признать видение новой команды и зафиксировать проигрыш старой. Выбор тут не велик, сделать сомнительную ставку на удобных своих, которые уже проиграли, или же принять новую политическую реальность и уже работать с ней. Кремль выбрал последний вариант и решил не идти на обострение, пока не все мосты сожжены.

Сергей Шойгу и на встрече с президентом, и на встрече с Закиром Гасановым по сути предлагал новые поставки оружия и просил о новых контрактах, как откуп для примирения сторон и хорошее начало. Было бы странно, если бы он этого не предлагал, а раз уж предлагает, то означает, что и они смирились с новой политической конфигурацией и тем, что со старой командой они тоже попрощались.

С другой стороны, для Кремля, который понял, что игра тут проиграна, важно хоть каким-то образом придержать протурецкий и прозападный вектор азербайджанской политики. Ильхам Алиев после июльских событий дал два важных месседжа: «Ускорить подписание соглашений с ЕС» и «Увеличить бюджет на военные закупки». Кремль прекрасно понимает, что военно-политическое сближение Баку и Анкары и подписание соглашения с ЕС априори будет означать переориентирование закупок военной техники на западные и турецкие типы вооружений.

Российская сторона предлагает «сделку» как начало нового этапа, и поэтому они заверяли и чуть не клялись, что поставки в Армению не были направлены против Азербайджана. Азербайджанская сторона не дала еще ответа, он будет ясен, когда Азербайджан подпишет новые контракты по вооружению, и в зависимости от того, какой стране она закажет новые вооружения, будет и ясен ответ. Россия не хочет терять крупного клиента их оборонной промышленности с одной стороны, а с другой — очередной рычаг давления. Но тут им нечего жаловаться – это результат их многолетней проармянской политики.

Тем не менее, все происходящее вовсе не означает, что Россия не будет пытаться найти для себя новую опору в Баку или же перестанет оказывать давление. Вовсе нет, все только начинается заново. Но это означает, что на этом отрезке времени Азербайджан обыграл своего сильного соперника и усилил свои позиции во всех отношениях, включая переговорный процесс по карабахскому конфликту.