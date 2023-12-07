Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство «Франс Пресс».

«Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана», – говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что закон был принят в парламенте 94 голосами за и 77 против.

Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете «неприемлемого обращения» с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.