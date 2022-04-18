Премьер-министр Армении Никол Пашинян на этой неделе посетит с официальным визитом Москву. Об этом сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке – событие особого значения», — отметили на российском телеканале.

Действительно так, особенно с учетом того, что состоится визит немногим после прошедших недавно вторых уже переговоров между Баку и Ереваном под эгидой Евросоюза.

Напомним, что после этой встречи в Брюсселе между Пашиняном, Алиевым и Шарлем Мишелем Москва вдруг решила в явочном порядке отказаться от участия в тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ и даже переименовала должность своего посредника. Отныне пост Игоря Ховаева называется иначе – «специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

Что всё это значит со стороны РФ? Это попытка присвоения себе некоего единоличного посредничества? И чего нам следует ждать от встречи в Кремле между Путиным и Пашиняном? Последние «телодвижения» Москвы показывают, что там с какой-то ревностью и опаской относятся к активизации мирного процесса без ее участия. Чего на самом деле там не хотели бы увидеть? Как Баку и Ереван решат все проблемы между собой, после чего отпадет какая-либо надобность в присутствии российских «миротворцев» в Карабахе?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Безусловно, страшный сон для Москвы — налаживание отношений между Баку и Ереваном, и Ереваном и Анкарой. Кремль постарается сделать все, чтобы этого не случилось. С другой стороны, Москва сейчас очень слаба, а Азербайджан проявляет нетерпеливость в ожидании, когда же трёхстороннее соглашение начнет работать в полную силу. Мы видим это и по залетам байрактаров, и по другим однозначным действиям Баку. Кремль может выбрать две тактики: подтолкнуть Ереван затягивать мирное урегулирование всеми силами, чтобы позже постараться вмешаться, или — дать добро на дальнейшее продвижение, чтобы просто сейчас не тратить силы и на это направление, где стороной является не только Азербайджан, но и Турция, которую Путин очень боится. Наверное, единственная страна, которую Кремль действительно сильно опасается — это Турция. Запад они считали слабым всегда. Война в Украине и решительная поддержка Киева это отношение поменяли, но с военной точки зрения именно с Турцией Кремль бы точно не хотел сталкиваться лбами. Поэтому, так или иначе, сейчас Москва будет стараться тянуть время по всем направлениям, чтобы хоть как-то выползти побитой из войны, развязанной ими против Украины. Как они решат это делать — увидим в ближайшие недели. Понятно, что сидеть за столом в форматах с ЕС, которые жестко и обидно отшлепали Москву санкциями и поставленными Киеву вооружениями, Кремль не хочет и будет стараться хотя бы какие-то вопросы у своих границ решать самостоятельно. Вопрос в том, устраивает ли Азербайджан и Армению, чтобы их вопросы решал маньяк, убивший такое количество мирных жителей в Украине? В Буче, например.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Пока вообще стоит задача начать двусторонний диалог, и нам тем полезнее было посредничество ЕС, что оно способствовало этому. С российской стороны видны конечно попытки контролировать ситуацию, но вместе с тем я пока, даже несмотря на последние заявления Лаврова, не говорил, что там воспринимается в штыки вообще всё, что делают Армения с Азербайджаном. По крайней мере, на официальном уровне Москва приветствовала намерение сторон заключить мирный договор. Россия естественно хочет продолжать оказывать влияние на политический процесс между Арменией и Азербайджаном.

Что касается миротворчества, когда в нем отпадет необходимость – мне кажется, обо всем этом говорить пока рано. Этот вопрос будет решаться через 3 года. Мы должны быть нацелены на решение актуальных задач. Это мирный договор, делимитация границ, экономические и транспортные проекты, открытие коммуникаций, и решение гуманитарных проблем. Если в этих вопросах мы достигнем прогресса, это весьма позитивно отразится на ситуации с безопасностью во всем нашем регионе.