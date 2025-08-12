Любой вариант мирного урегулирования в Украине может потребовать взаимных уступок, включая возможный обмен территориями, и в конечном итоге не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Такое мнение выразил 11 августа глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет [совершенно] счастлив», — сказал Хегсет, описывая варианты возможного соглашения.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями, Хегсет сказал: «Нет, потому что это не война, начатая президентом Трампом. Он не был ее причиной. Причиной стала слабость предыдущих администраций, Обамы и Байдена».