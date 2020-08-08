Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.

По данным РИА Новости, бывший президент Украины считает, что восстановить мир в Донбассе можно с помощью переговоров, дискуссий, компромиссов и уступок, но только в двустороннем порядке.

О том, что бывший президент Украины Леонид Кравчук возглавит делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стало известно  в конце июля. Кравчук заявил, что принял такое предложение, так как хочет «что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе».
Ранее Кравчук заявил, что готовит предложения по особенной системе управления Донбассом, предполагающей расширение в регионе экономических и социальных свобод (aif.ru)
| 2020-08-08T20:09:56+04:00 8 августа 2020, 21:15|12345 (Пока оценок нет)
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