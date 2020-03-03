“Красная черта”: какая цена нефти предельна для бюджета Азербайджана?

Стремительное удешевление нефти на мировых биржах послужило толчком к расширенным дискуссиям о нарушении в этой связи макроэкономической стабильности в странах, зависящих от экспорта энергосырья.

Скажем, в соседней России, бюджет которой также зависит от продажи энегоресурсов, упомянутый вопрос стоит на активной повестке обсуждений. По мнению иных российских аналитиков, у госбюджета РФ возникнут серьезные проблемы, если цены на «черное золото» упадут ниже 50 долларов за баррель. Отмечается, что падение нефтяных котировок ниже упомянутой планки станет для бюджета критическим, и реакция рубля будет стремительной. Однако официальные источники соседней страны настроены более оптимистично. Так, по данным министра финансов Антона Силуанова, даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы.

Несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдается на мировом рынке нефти, азербайджанские госчиновники не комментируют уровень нефтяных индексов, при которых правительство сможет профинансировать расходы государственной казны. По мнению экономиста Ровшана Агаева, «красная черта» стоимости нефти для нашего бюджета, возможно, находится в пределах 50 долларов. «Несмотря на то, что заложенная цена нефти составляет 55 долларов за баррель, Государственный нефтяной фонд Азербайджана, не прибегая к резервным фондам и бюджетным расходам, используя в среднем 5 — 6-процентный секвестр, может вполне довольствоваться минимумом в 50 долларов»,- говорит экономит.

Он считает, что упомянутый показатель в рамках платежного баланса страны может опуститься до 45 долларов, но при условии отсутствия массового вывоза капитала по каким-либо причинам. «С этой точки зрения, 2015 год является исключением, поскольку в результате серьезной девальвации из страны было вывезено 11,5 млрд. долларов. Однако год спустя при средних годовых ценах на нефть в 45 долларов текущий платежный баланс и в целом баланс платежей не смогли избавиться от дефицита средств», — отметил Агаев.

«В случае необходимости правительство, конечно же, может сократить бюджетные обязательства и расходы, что не слишком сложно, особенно с учетом высокого уровня коррупции в бюджете. Однако в краткосрочной перспективе власти не в состоянии повлиять на соответствие платежного баланса, особенно его текущих счетов без риска для минимально благоприятных цен на углеводороды. Как выход, можно сократить дефицит счета текущих операций за счет сокращения импорта, особенно за счет сокращения удельного веса государственных закупок, которые, как правило, служат интересам коррупционеров, а также путем регулирования движения капитала административными средствами», — сказал он.

Однако предсказать сальдо платежного баланса сложно за неимением исчерпывающей информации о размере капитала, который может покинуть Азербайджан в критических условиях. По его словам, нефтяные индексы могут опуститься до такого уровня, что правительство не сможет даже сбалансировать платежный баланс, и это может привести к отрицательной величине упомянутого показателя. В результате может сложиться ситуация, когда власти вынуждены будут «проедать» резервы, либо же обесценить национальную валюту (в некоторых случаях оба процесса протекают параллельно).

Касаясь недавних заявлений российских экономистов и чиновников, экономист полагает, что эту цену можно объяснить с точки зрения устойчивости бюджетной системы. Поскольку в условиях зависимых от экспорта энергосырья стран макроэкономическая стабильность в большей степени зависит от монетарной политики, нежели от стабильности бюджетной системы, на которую в первую очередь влияет стабильность обменного курса. Например, последние тенденции показывают, что падение нефти ниже 50 долларов резко повышает волатильность рубля.

Словом, фискальная система не является автономной в макроэкономике, а серьезные процессы, вызванные резкими изменениями обменного курса, особенно высокой инфляцией и резким снижением экономической активности, делают бюджетный кризис неизбежным. И хотя минимальная благоприятная цена на нефть для фискальной стабильности и стабильности обменного курса в нефтедобывающих странах отличается, именно котировки нефти гарантируют стабильность обменного курса.