Азербайджанка Тунзаля Иманлы, профессиональный боец ММА (смешанные боевые искусства) готовится к своему очередному выходу на ринг.

Как сообщает #, 12 марта в Ugur Fight Arena состоится ее бой с Гюнель Амирбековой.

А 10 марта в 12:00 Тунзаля встретится с журналистами и поклонниками боевых искусств в Русском доме Баку, где расскажет о своей спортивной карьере, поделится историей своего успеха и даст советы начинающим спортсменам.

Тунзалю Иманлы называют одной из самых эффектных и техничных красавиц в мире боевых искусств. Девушка родилась в Бурятии, проживает в Москве и представляет Азербайджан на международной арене.

В ММА Тунзаля пришла из армрестлинга по совету своего первого тренера Агшина Бабаева в 2019 году. Не скрывает, что этот путь был не легким:

«ММА не женский вид спорта, но отец с детства воспитывал во мне мужской характер. Чтобы я всегда могла постоять за себя. Мой девиз по жизни «Если уж начал, иди до конца», — говорит она.

Тунзаля всегда стремится показать красивый и хороший бой. В прошлом году Казахстанская лига ММА Naiza FC подписала долгосрочный контракт с Тунзалей Иманлы.

На данный момент девушка, выступающая в весовой категории до 52 кг, имеет профессиональный рекорд 4-3. Принимала участие в турнирах таких промоушенов, как Ased Fighting Championship, EFC, World Jaguar MMA Federation. Встречалась в поединках с такими соперниками, как: Софиа Багишвили, Аысун Ерге, Донна Чели.

«Ключ к успеху – постоянное поддержание хорошей физической формы, усиленные тренировки и вера в себя», — говорит Иманлы.