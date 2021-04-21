Кожа да кости: Министерство культуры обрекает лошадей в Шеки на голодную смерть? – ФОТО

Республиканский Центр конного туризма, расположенный в одном из самых живописных уголков Шекинского района, в селе Дашюз постигла страшная участь: ежедневно в конюшне центра умирают лошади.

Умирают от голода!

Это очень печально, но еще больше – странно, что такая ситуация происходит в наши дни.

Первым сигнал SOS подал известный кулинар, блогер Фархад Ашурбейли, который разместил на своей странице пост про лошадей, от которых, как говорится, остались кожа да кости:

«Друзья! В Шеки происходит ужасная трагедия! Целую конюшню оставили без корма для лошадей. Как произошла такая ситуация я не представляю, знаю только то, что сердобольные люди собирают с миру по нитке, чтоб прокормить лошадей! Помогите, кто, чем может!».

На публикацию отозвались десятки сердобольных людей, которые были готовы сиюминутно перечислить деньги на корм для лошадей. Сердоболие и отзывчивость – это прекрасно, но кто в ответе за эту ужасную ситуацию, жертвой которой стали беспомощные животные?

Корреспондент # связался с Талехом Мустафаевым, научным сотрудником селекционно-племенного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджана, автором Государственной племенной книги Карабахских и дилбозских пород, который держит в Шеки частную компанию, оказывающую услуги в сфере конного туризма.

Талех Мустафаев и оказался тем самым человеком, который попросил друзей из Баку рассказать в соцсетях о том, что происходит с лошадьми государственного центра в Шеки, в надежде спасти умирающих от голодной смерти скакунов.

«Около 80 лошадей, 35 из которых являются государственными, гибнут от безразличия чиновников. Кормов нет! С трудом перезимовали, кобылы почти все абортировали, молодняк прошлого года, а верней, те, которым удалось выжить, находятся в ужасном состоянии. В этом году выжеребки не было вообще! Министерству культуры, на балансе которого находится центр, безразлична судьба лошадей. Каждый день люди надеются, что совесть у чиновников проснется, и будут выделены деньги на корм. Но с каждым днем становится все только хуже и хуже. Люди в центре уже несколько месяцев не получают зарплату. Поэтому уже не в состоянии подкармливать животных. Им самим нужна уже помощь…», — рассказывает Т.Мустафаев #.

Отметим, что сам он не имеет никакого отношения к данному центру, а занимается разведением собственных лошадей и организацией конных туров в Шеки. По словам Мустафаева, Центр конного туризма был создан на базе крупнейшей некогда в Азербайджане Республиканской детско-юношеской конной школе олимпийского резерва. В 2006 году в результате министерских упразднений был создан центр, который с того времени и по сегодняшний день находится на балансе Министерства культуры (ранее, Министерства культуры и туризма). Некогда здесь разводили и содержали несколько пород лошадей – арабских скакунов, английских скаковых, немецких «тракенин», ахалтекинских (туркменских) лошадей и др. По рассказам Мустафаева, жизнь в центре кипела: здесь проводились национальные соревнования по игре човган, устраивались конные туры, за лошадьми был надлежащий уход…

«После того, как сняли министра культуры Абульфаза Караева, финансирование центра было урезано, а в этом году его вообще не было. Лошади едят одну солому. На таком корме им не прожить, и животные стали погибать от голода. Вместе с государственными лошадьми погибают и «частные» — подарки министрам, которые оказались им попросту не нужны…», — рассказывает Талех Мустафаев.

По его словам, спасти лошадей еще не поздно:

«Иммунитет животных ослаблен, но при должном уходе за полтора – два месяца их можно вернуть к нормальной жизни. Я узнавал – в среднем, на одну лошадь необходимо 10 манатов в день. Это корм, витамины, лекарства», — подчеркивает специалист.

Талех Мустафаев, который уже много лет занимается организацией конных туров по живописным местам Шеки, считает, что конный туризм очень доходный вид туризма:

«У нас до пандемии было очень много гостей из разных стран, все они – большие поклонники конных туров и мы с удовольствием оказывали им услуги в этой сфере. Это — дорогой вид туризма», — подчеркивает Мустафаев.

«Если эти несчастные лошади не нужны Министерству культуры, то могли бы передать организацию в ведомство Национального агентства по туризму, и я уверен, что до такой плачевной ситуации мы бы с сегодня не дошли», — заключил он.