Космические планы южногородских коррупционеров

Закон сохранения массы и энергии гласит ненавязчиво, но твердо указывает на простую вещь — если в одном месте что-то убудет, то в другом обязательно прибудет. Ведь, энергия и масса не исчезают, они просто трансформируются из одного состояния в другое. Так произошло и на сей раз. В американском штате Флорида состоялся запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был произведён с космодрома у мыса Канаверал на Атлантическом побережье Флориды. Космический корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки в 15:22 по местному времени.

Это событие было признано поистине историческим, его сравнивали с первым полетом человека в космос. То есть, имело место массовое ликование. Но, резкое увеличение радующихся чему-то, согласно указанному выше закону сохранения массы и энергии, имело место, в том числе, за счет того, что уменьшилось число скептиков и недовольных тем, как исчезла государственная монополия на полеты в космос. Уменьшилось, но не исчезло. И именно они, лучшие люди своих стран и государств, сейчас хаотично пытались подыскать хоть какие-то аргументы для очернения этого праздника жизни.

Грустил, к примеру, знатный космонавт одной северной и огромной страны Тима Кокошников. Ранее он был вроде как обычным таким националистом, требовавшим очистить города его родины от приезжих. Но, много ли на этом заработаешь?! Только геморрой. А деньги, реальные такие, можно было грести лопатой, обещая согражданам светлое, космическое будущее и победу державы, вставанию с колен которой навредил коварный вирус, в борьбе за иные планеты с иными странами мира.

Замечу, что не один Кокошников улучшал свое финансовое положение, торгуя ура-патриотизмом. Ровно тем же, с разным успехом, промышляли и депутаты парламента, пропагандисты северной страны. Они потирали от радости потные ладошки, когда случался перенос запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Они авторитетно заявляли, что налицо очередной провал американской космической программы, что проект этот окончательно и бесповоротно накрылся медным тазом. То была радость, логику которой мог постичь лишь тот, кто сам жил в государстве, где качественные зарубежные продукты питания уничтожали, а не раздавали неимущим и нищим, число которых измерялось миллионами, при этом пытаясь придать этой процедуре налет чего-то высоко духовного, патриотического и очень напоминающего демонстрацию фигуры из трех пальцев в кармане всем иностранцам.

Сейчас эти депутаты пребывали в крайне жалком и грустном состоянии. Не то, чтобы они не знали, как теперь к людям выйти, с готовностью опровергать самих себя и находить отсутствующую черную кошку в темной комнате, у них никогда не было проблем. Просто, досадно все же как-то было — такой повод для злорадства в открытый космос улетел! Но, конечно, все их душевные страдания не шли ни в какое сравнение с тем, что сейчас переживал Тима Кокошников. Он ведь лично отвечал за то, чтобы корабли северной страны бороздили просторы Вселенной. Причем так бороздили, чтобы никто другой бороздить не осмеливался. А тут такое!

Оказалось, что нашелся некий прыткий американец, который разрушил монополию государства на полеты в космос. Для космического чиновника из вполне себе земной страны, где одиночные пикеты назывались массовыми акциями протеста, это была неслыханная дерзость! Ведь, народ в этой стране, в ходе коварного вируса так и не дождавшийся помощи от государства, начинал чесать репу и задумываться над вопросом – а на кой им вообще сдалось государство в таком виде? Вон, оказывается, что медицина лучшая — не государственная, образование лучшее — не государственное, теперь и в космос можно будет летать частным образом.

Да, пока эта забава крайне дорогая, но нужно же рассматривать вещи в перспективе. А они были суровые, как зимы в стране, где космическим чиновником работал Кокошников. Нет, он, конечно, пытался изначально придать затее коварного американца характер вселенской угрозы. Мол, хочет янки и потомок ковбоев нанести ядерный удар по Марсу. Но, с такими утверждениями лучше в конкурсе куплетистов-балалаечников выступать, да и то без гарантированных шансов на успех. Так что, нужно было что-то более правдивое придумывать. А как Тиме сподобиться на такое в условиях понимания им грустных реалий своей страны?

Такое не под силу даже ливерно-демократическому бегуну между струйками по фамилии Жуликовский. Вся северная страна замерла в томительном ожидании его выступления. Давно он не брызгал слюной, не голосил и не изобличал мировую закулису в студии господина, над которым в последнее время не постебался лишь ленивый. В общем, зазывали этого артиста политической эстрады сцены на сцену бурными аплодисментами. Он же, будучи человеком опытным и далеко не глупым, все же предпочитал отмалчиваться. Пока, по крайней мере. Видимо, работал над текстом выступления.

При этом, грустили не все. Были в северной стране и не только там господа, которые увидели в случившемся большие возможности. Ведь, куда раньше можно было убежать с украденными миллионами и миллиардами? Правильно — в какую-то страну мира, где заблаговременно закупалась недвижимость и в банки которой переводились солидные средства. Но всегда ведь существовала угроза, что тебя арестуют, экстрадируют обратно. Вон, особо на сей счет стали переживать и лучшие люди одного южного города. Они поняли, что началась реальная борьба с коррупцией, которая может лишить их всего нажитого непосильным и многолетним трудом. Да и угроза любоваться небом в клетку в ближайшие годы замаячила самая реальная.

Как тут не задуматься о новых возможностях, открывавшихся в связи с успешным запуском Crew Dragon?! В космосе ведь их никто не достанет. Там куча свободного места, куча планет, где не действуют не только законы их стран, но и законы физики. Это было намного круче оффшоров! Дело осталось за малым. Его имя и фамилия всем были известны. Осталось созвониться, договориться о цене и приступить к освоению космоса в частном порядке. Собственно, южногородцы также были бы рады, если бы все отечественные казнокрады улетели в космос. Они бы даже не удивились, если бы увидели, как коррумпированные покорители Вселенной, освоившись на другой планете, превратились в оппозиционеров. И не такое тут видали. И не такое, надо полагать, еще увидят. Причем, не только по причине исторического запуска корабля Crew Dragon.