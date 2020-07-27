Коронавирусом в Британии заразились более 300 тысяч человек

За последние сутки в Великобритании положительный результат теста на коронавирус получили еще 865 человек, общее количество зараженных превысило отметку в 300 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, COVID-19 в королевстве заболели 30 111 человек. Накануне вирусом заразились 747 жителей страны.

Жертвами инфекции стали более 45 тыс. пациентов.

Ранее власти Великобритании приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса до окончательного пересмотра методов подсчета из-за возможного завышения цифр.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.