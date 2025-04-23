Несмотря на то, что руководство России заявляет о том, что мусульманская религия является неотъемлемой частью российской истории и культуры, мусульмане, постоянно или временно проживающие в этой стране, сталкиваются с препятствиями по реализации своих религиозных прав. Довольно часто действия государственных структур создают проблемы и дополнительную напряженность при совершении мусульманами пятничных и праздничных намазов. В дело вмешиваются силовики, которые прибывают в места массового скопления мусульман с целью проверки документов, что расценивается как надругательство над чувствами верующих и нарушение свободы вероисповедания.

В корне этой проблемы лежит отсутствие у мусульман большинства регионов России культовых сооружений для совершения намаза. Прежде всего, речь идет о регионах нетрадиционного проживания мусульман, в том числе, крупных мегаполисах. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, количество мечетей и их вместимость не отвечает потребностям городских мусульманских общин. В Москве функционируют четыре мечети на проживающих более двух миллионов мусульман, в Санкт-Петербурге — две мечети на проживающих более 1,5 миллиона мусульман, в Краснодаре нет ни одной мечети для проживающих более трехсот тысяч мусульман.

В Ростове-на-Дону историческое здание бывшей Соборной мечети, построенное в начале XX века на пожертвования мусульман, передали детской джазовой школе. Сейчас в городе действует только одна мечеть, но она давно не вмещает всех желающих помолиться — многим приходится совершать намаз на улице.

Эту ситуацию отягощает «Закон о свободе совести и о религиозных объединениях», который предписывает совершать религиозные ритуалы дома или в специально отведённых для этого местах (церквях, мечетях, синагогах и так далее). Если же человек совершает намаз в неположенном месте, то это приравнивается к митингу. Соответственно, молящийся рискует получить штраф в размере до 20 тыс. рублей за первое нарушение и до 300 тыс. рублей — за повторное.

Помимо этого, данный закон рассматривает публичную молитву как мероприятие, требующее согласования с властями. Дело дошло до того, что на днях в Ставропольском крае местные власти составили письмо, в котором указывают на недопустимость публичного совершения намазов, пригрозив «нарушителям» штрафами до 300 тысяч рублей.

Недопустимость публичных намазов местные власти объяснили «исполнением поручений постоянного координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при губернаторе от 21 февраля 2025 года». «Намазы, совершаемые в общественных местах, признаются несогласованными массовыми мероприятиями», — говорится в этом документе.

Все эти действия недвусмысленно говорят о том, что российские власти видят в своих гражданах, исповедующих мусульманскую веру, скрытую угрозу. Многие россияне звонят в полицию при виде того, как мусульмане совершают намаз на улице, считая это недопустимым. В феврале текущего года в Вологде разразился скандал, когда мусульманин решил совершить намаз в христианском храме. По этому случаю главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова задалась в своем Telegram-канале вопросом, зачем мужчина пошел в православный храм. «Тут вопрос – с какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз? (…) Чем смущать исповедующих другую веру в их храме, лучше вообще не совершить в этот раз намаз, а потом его компенсировать», — написала она.

Как видим, даже представители российских СМИ с мусульманской фамилией не стараются разобраться в ситуации, а винят в происходящем самих мусульман. Ведь если закон предписывает мусульманам совершать религиозные ритуалы дома или в специально отведённых для этого местах — мечетях, молельных домах и исламских центрах, то из-за нехватки помещений они вынуждены нарушать российское законодательство. Выходит, что сами власти не создают мусульманам условий для учета их прав, подрывая стабильность государства дискриминационными мерами.

Притесняя мусульман, вместе с тем российские власти проявляют особое внимание к случаям неуважения христианской веры. Так, 18 апреля в Санкт-Петербурге полицейскими был задержан адвокат Тимур Рзаев. Ему вменяют оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти.

По версии следствия, 13 апреля Рзаев поручил рабочему убрать во дворе и в парадной жилого комплекса Rich Art Club на улице Дибуновской украшения в честь Пасхи, которые установили по инициативе других жильцов. Среди украшений была икона, что и стало поводом для обвинения в оскорблении чувств верующих.

Рзаев заявил, что пытался передать икону в руки жильца, который застал демонтаж, но тот отказался ее брать, после чего икона «была аккуратно убрана на нижний ярус столика». Однако жалобщики утверждают, что икона была брошена на пол и этот факт оскорбил чувства верующих.

Проявление подобного избирательного отношения на данном примере наглядно демонстрирует позицию российских властей к мусульманам. Переложить икону на другое место считается оскорблением чувств верующих, а совершение публичных намазов – провокацией. И чем в следующий раз нас удивят причудливые российские законы?