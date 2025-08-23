Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми отделался предупреждением без штрафа за то, что рыбачил без разрешения вместе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом во время его визита в Великобританию.

Во время приема Вэнса в своей загородной резиденции в графстве Кент Лэмми пошел рыбачить на озеро с вице-президентом США, не имея разрешения Управления по охране окружающей среды, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на sky.com.

В то время как министр ничего не поймал, Вэнсу удалось поймать несколько рыб. Позже они отпустили их в озеро.

В Англии и Уэльсе рыбаки в возрасте от 13 лет должны иметь лицензию на вылов пресноводных видов рыб. Если они ее не имеют, им грозит штраф до 2500 фунтов стерлингов (около 5700 манатов).

Представитель Управления в пятницу подтвердил, что министр иностранных дел не будет привлечен к ответственности – вместо этого ему вынесли официальное предупреждение.

«Каждый, кто идет на рыбалку, должен иметь лицензию, чтобы помочь улучшить состояние наших рек, озер и любимого спорта рыбаков», – сказал он.

В британском МИД отметили, что Лемми сразу же сообщил Управлению по охране окружающей среды об «административной ошибке», из-за которой не получил лицензию вовремя.