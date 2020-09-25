Коронавирус вышел из-под контроля – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал провал борьбы с коронавирусом, который «вышел из-под контроля».

Как передает ТАСС, об этом он заявил в четверг, 24 сентября, выступая на заседании Совета Безопасности, которое Генеральная Ассамблея проводила в формате видеоконференции.

«Пандемия – это, очевидно, испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус унес жизни уже почти миллиона человек по всему миру и поразил еще более 30 миллионов людей. Он вышел из-под контроля», – сказал генсек.

По его словам, это произошло из-за того, что мировое сообщество было недостаточно подготовленным и не продемонстрировало необходимого уровня единства, взаимодействия и солидарности.

«У нас нет выбора. Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», – заявил Гутерриш.