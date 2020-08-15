Коронавирус все еще убивает десятки людей в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 21 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 955. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 248 117, за прошедшие 24 в часа 1 256 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 992 человека, общее число выздоровевших достигло 229 972.