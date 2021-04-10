Коронавирус в Турции показывает рекордный рост

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют данные минздрава республики, передают российские СМИ.

Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В начале апреля суточный прирост случаев коронавируса несколько раз обновил рекорды с начала пандемии, достигнув максимума в четверг — 55 941.

«Сегодня выявлен 55 791 новый случай COVID-19, госпитализированы 2408 больных. Умерли 253 больных, с начала пандемии — 33 454. В тяжелом состоянии находятся 2658 больных», — говорится в сообщении ведомства.