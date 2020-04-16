Коронавирус помог Азербайджану выявить лицемерие Ирана – ВИДЕО

Как бы странно это не звучало, но коронавирус помог Азербайджану еще раз выявить истинное лицо властей Ирана. Все началось с того, что недовольные проводимыми карабахскими сепаратистами мерами в связи с проведением уже состоявшихся «выборов» на фоне распространения коронавируса опубликовали в Youtube видеофакт въезда иранских грузовиков в Ханкенди. Эти лица выразили свою обеспокоенность фактом беспрепятственного пропуска иранских водителей – потенциальных носителей и распространителей коронавируса.

На видеозаписе (https://youtu.be/EGBjl0wZffA) четко видна надпись на цистерне Elvin Treyler c телефонным номером 0914 3927006, что указывает на иранскую компанию, зарегистрированную в Джульфинской свободной экономической зоне Ирана. На видеокадры попали также указатели ресторана «նվեր» («Нвер») и отеля «Արարատ» («Арарат»), расположенных в оккупированном Ханкенди.

Кроме того, из комментариев армянских пользователей под видеозаписью стало ясно, что груз битума в иранских цистернах, предназначался для предприятия по производству асфальта, расположенного в Ходжалы, а топливо шло на снабжение воинских подразделений Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

Но даже перед этими неопровержимыми фактами посольство Ирана в Азербайджане распространило очевидную глупость. «Доводим до сведения уважаемого азербайджанского народа, что Иран не имеет ни сухопутного, ни воздушного сообщения с оккупированными территориями Азербайджана. Армяне и в предыдущие годы пытались испортить имеющиеся между двумя странами связи с помощью видео или фотоматериалов. Как и видно, в вышеуказанном сфальсифицированном видео не известно ни место, ни время, новость полностью ложная…», — говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства.

В телефонной беседе с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым представитель иранского МИД Аббас Арагчы также заявил, что эта видеозапись является фейковой, созданной армянами для разжигания неприязни в азербайджано-иранских отношений.

Похоже, что распространенная армянами видеозапись поставила Иран в такое затруднительное положение, что их ухищрения даже не вызывают доверия. В наспех подготовленном и распространённом посольством Ирана в Азербайджане заявлении отмечается, что неизвестно место проведения видеосъемки. Однако, как уже отмечалось, по дорожным указателям можно сделать вывод, что видеосъемка проводилась на оккупированных территориях Азербайджана.

Это не первое и не последнее проявление лицемерия властей Ирана. Здесь уместно вспомнить события конца февраля 2019 года, когда визит в Иран премьер-министра Армении Никола Пашиняна запомнился откровенной провокацией против Азербайджана. Так, на встрече Пашиняна с армянской общиной Тегерана в здании спортивного клуба «Арарат» был вывешен транспарант с «флагом НКР» и надписью «Карабах – армянская земля и точка!».

В Азербайджане поднялась ожидаемая волна возмущения в связи с подобной выходкой в Иране, да еще и в дни, когда вся страна поминала жертв Ходжалинской трагедии. Посольство Ирана в Азербайджане открестилось от действий армянской общины, осудив их как «своевольный шаг». Из заявления посольства Ирана складывалось впечатление, что подобный шаг со стороны иранских армян выглядел как невинная детская шалость, хотя эта выходка противоречит пунктам договора «О принципах дружбы и сотрудничества» между Азербайджаном и Ираном, подписанного в мае 2002 года.

А тем временем армянская провокация спровоцировала акции протеста в местах компактного проживания этнических азербайджанцев в Иране. Азербайджанский сегмент социальных сетей бурлил антииранскими заявлениями. Этнические азербайджанцы обвинили власти Ирана в прямом потворстве армянской агрессии против Азербайджана.

Дело дошло до того, что на стене здания спортивного клуба «Арарат» протестующие оставили надпись «Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана», написанную по-азербайджански и латинской графикой. Листовка с идентичной надписью была наклеена на здание посольства Армении в Иране. А во время футбольного матча в Тебризе многотысячные болельщики «Тракторсази» скандировали лозунги «Карабах наш и будет нашим!», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении.

Волна протеста прошла по многим городам Южного Азербайджана, вызвав заметную обеспокоенность властей Ирана. Уже после того, как возмущение азербайджанцев стало принимать массовый характер, последовала официальная реакция Тегерана.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, выступая перед журналистами, заявил, что Иран не желает, чтобы отношения Тегерана с Арменией и Азербайджаном были обусловлены и связаны с нагорно-карабахским конфликтом. Особое внимание заслуживают его слова о том, что «присутствие премьер-министра Армении в спортивном клубе «Арарат» и встреча с армянской общиной Ирана не является необоснованным актом, но, несомненно, показ некоторых плакатов о карабахском конфликте на армянском языке в этом клубе считается произвольным и неприемлемым действием».

Иными словами, Касеми хотел сказать, что не стоит обращать внимания на провокацию иранских армян, и этот случай не является чем-то из ряда вон выходящим. Иранские власти, даже не подумав привлечь армян к ответственности, жестко отреагировали на акции протеста этнических азербайджанцев, приступив к арестам активистов. Подобное поведение Ирана лишний раз подтверждает его неоднозначную позицию к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иран, признавая факт оккупации азербайджанских территорий Арменией в рамках резолюций Организации Исламской Конференции, в то же время эту позицию не излагает в собственных своих заявлениях по данной проблеме и, судя по материалам армянских СМИ, признает территориальную целостность Азербайджана без Нагорно-Карабахского региона. По крайней мере, подобную позицию демонстрирует посольство Ирана в Армении.

Чуть углубимся в эту тему. Армянскую пропаганду не на шутку встревожили слова начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммеда Хосейна Багери, сказанные им в ходе визита в январе 2019 года в Баку, о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Отметим, что эти слова были приписаны иранскому генералу в официальном сообщении по поводу его встречи с президентом Азербайджана. В иранских СМИ отмечалось, что генерал всего лишь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана, не произнося слово «Карабах». В связи с этим начальник управления по оборонной политике Минобороны Армении Левон Айвазян встретился с военным атташе посольства Ирана в Ереване Махди Ведждани, с которым обсудил визит Багери в Баку. Ведждани заверил армянского чиновника, что «официальная позиция Ирана по карабахскому вопросу не претерпела никаких изменений».

«Военный атташе подтвердил сбалансированную позицию Ирана по карабахскому урегулированию и отметил, что она не претерпела никаких изменений, а информация и комментарии в СМИ искажают официальную позицию Тегерана»,- говорилось в сообщении Минобороны Армении.

Из этого сообщения напрашивается вывод, что в кулуарных беседах с властями Армении иранские чиновники де-факто признают «НКР», созданное на оккупированных территориях Азербайджана.

С учетом этого становится ясно, почему армянская община Ирана в открытой форме выражает поддержку «НКР», а представители иранских властей предпочитают отделываться общими фразами, не привлекая провокаторов к ответственности.

Судя по мониторингу иранских новостных ресурсов, издающихся на азербайджанском языке (qafqaz.ir и arrannews.com), в период прошлогоднего выражения этническими азербайджанцами недовольства армянской провокацией, этим изданиям была дана установка по снижению градуса возмущения и обвинений. Так, эти издания пестрели новостями о том, что студенты различных вузов в городах Южного Азербайджана беспрепятственно проводили акции протеста без вероятных репрессивных действий со стороны властей. Помимо этого, в ходе пятничных проповедей аятоллы в разных городах отмечали, что Иран всегда был на стороне Азербайджана в его справедливой позиции по карабахскому урегулированию.

Примечательно, что эти издания в мягкой форме упрекали жителей Азербайджанской Республики, называя их братьями-шиитами, в том, что они не увековечили память граждан Ирана, погибших в ходе Карабахской войны, сражаясь на азербайджанской стороне. Эта байка широко распространяется в самом Азербайджане посредством иранских дипломатов, хотя нет никаких подтвержденных данных о том, что с армянскими оккупационными силами воевали граждане Ирана.

Иранская пропаганда воспользовалась этим тезисом и в январе текущего года после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Так, издающийся на азербайджанском языке сайт qafqaz.ir после убийства Сулеймани привел высказывания главы Управления исламской пропаганды иранской провинции Восточный Азербайджан Гасана Шабани о том, что во времена президентства Гейдара Алиева военные инструкторы из Ирана обучали азербайджанских военнослужащих. По словам Шабани, иранские подразделения также принимали участие в Карабахской войне на стороне Азербайджана.

Тем самым они хотели смягчить признание некоторых армянских экспертов о том, что убитый Касем Сулеймани оказывал помощь карабахским сепаратистам в войне с Азербайджаном. А теперь благодаря коронавирусу карабахские армяне показали иранское лицемерие в отношении Азербайджана. Как это некогда было сделано и по поводу участия иранских специалистов в реставрации мечети Верхняя Говхарага в оккупированном азербайджанском городе Шуша.

К слову, власти Ирана, на словах выступая якобы за территориальную целостность Азербайджана, при этом, тесно сотрудничая со страной-оккупантом, не сделали ни одного официального заявления по поводу военной агрессии Армении. Выходит, что Иран дорожит отношениями с Арменией больше, чем связями с Азербайджаном. Может в Тегеране стоит вспомнить, что на днях Азербайджан оказал страдающему от западных санкций Ирану гуманитарную помощь в размере 5 млн. долларов. В сложившейся неоднозначной ситуации Ирану необходимо поставить все точки над «i». Сейчас самое время выразить свое истинное отношение не пустыми словами, а конкретными поступками.