Коронавирус обрушил авторынок: спрос на машины в стране почти нулевой

Пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую экономику, в частности на авторынок. Согласно прогнозам аналитиков, производство машин и их продажи упадут более чем на 20%.

В России специалисты агентства Boston Consalting Group и вовсе предрекают падение авторынка в лучшем случае на 19, в худшем — на 50%.

Что касается нашей страны, то в первом квартале этого года наблюдался рост ввозимых в страну автомобилей. В январе-марте этого года в Азербайджан было ввезено 15 492 автомобиля, что на 94,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период в страну было ввезено 14 417 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств. За последний год этот показатель увеличился на 98,8%.

Кроме того, в первом квартале текущего года в страну было ввезено 972 моторных транспортных средства для перевозки грузов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 51,1%), 66 моторных транспортных средств для перевозки 10 или более человек, включая водителя (рост примерно на 50%), и 37 моторных транспортных средств специального назначения (рост меньше, чем на 9,7%).

Эпидемия коронавируса и введение карантина кардинально изменили ситуацию на отечественном авторынке. Как заявил # экономист Натиг Джафарли, уже в марте, еще до введения карантинных мер, в Азербайджане наблюдался спад на автомобильном рынке. В апреле же спрос на машины почти нулевой и данный рынок сейчас, как и многие другие, находится практически в состоянии стагнации.

«Для того, чтобы привлечь покупателей, многие автодилеры объявили о начале привлекательных кампаний. Речь о более низких ценах на автомобили, о долгосрочных кредитах, о лизинге. Тем не менее, ждать роста спроса в данном сегменте до осени не стоит. Когда мир станет приходить в себя, когда все границы откроют, тогда интерес может начать расти», –говорит он.

Некоторые автопроизводители в своих кампаниях стараются делать акцент на том, что машина в сегодняшних условиях куда более безопасное транспортное средство, чем, скажем, автобус или метро. В этом есть своя логика, и определенный процент людей задумается над этим, считает экономист. Хотя некоторые специалисты прогнозируют осенью вторую волну пандемии, так что большинство граждан не станет тратить крупные средства, предпочтя находиться в режиме ожидания. В такой ситуации деньги важнее, чем покупки не первой необходимости, а автомобиль к жизненно необходимым потребностям не относится.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что своего производства автомобилей в стране нет, у нас машины только собирают, и то в скромных количествах.

«У нас речь идет только об импорте. В России же, например, иная ситуация, там могут быть опасения, что авторынок серьезно просядет, ведь в этой стране производят немало «железных коней», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что данные статистики фиксируют завоз автомобилей, который был запланирован еще в прошлом году. Покупка машины – обычно решение взвешенное, ведь это удовольствие не из дешевых. Тогда граждане и не могли предполагать, что на них обрушится пандемия коронавируса.

«Показатели продаж автомобилей за последнее время будут экстремально низкими, сейчас в этой сфере застой. Никто никуда не выезжает и импортеры автомобилей находятся в режиме ожидания», – подчеркнул Н.Агаев.

Эксперт считает, что через 3-4 месяца активность на автомобильном рынке будет восстановлена, особенно это касается рынка подержанных автомобилей. Людям в любом случае нужно на чем-то ездить. Хотя тут все зависит от того, какова будет ситуация с эпидемией, а в обозримом будущем и от того, выйдем ли мы из карантина в ожидаемые сроки.

Экономист Фуад Ализаде также уверен, что падение спроса на автомобили – явление временное, и на несколько лет оно точно не затянется, даже если брать в расчет самые пессимистичные прогнозы. Если в начале мая карантин завершится, то где-то в июле-августе кривая продаж станет расти. По его словам, летом спрос на автомобили увеличится, ведь многие граждане в это время едут в регионы, и совершать такие поездки удобнее на личном транспорте.

По словам экономиста Фуада Ибрагимова, практически все отрасли экономики находятся в состоянии рецессии. Что касается именно авторынка, то он уверен, что и в посткоронавирусный период активность на нем появится не сразу.