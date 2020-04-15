Коронавирус не помеха абсурду: небылица от талышского «политолога», которому верят только армяне

На российском медиа-пространстве среди множества армянских и проармянских экспертов можно заметить множество неграмотных имяреков, чьи нелепые высказывания в адрес Азербайджана, вызывают лишь смех. К ним можно смело отнести и члена комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президента общественной организации «Талышское возрождение» Исмаила Шабанова.

В этот раз сей «эксперт» решил блеснуть «интеллектом» по ситуации в Азербайджане на армянском портале с российской пропиской «Регнум».

В своей достаточно объемной и нудной статье Шабанов пытается навязать читательской аудитории мысль о том, что власти Азербайджана якобы преднамеренно помещают зараженных коронавирусом граждан в южный регион, в котором компактно проживают талыши.

По его мнению, власти Азербайджана выбрали в качестве главного карантинного центра в стране южный регион. Эту небылицу до Шабанова распространили армянские СМИ, заинтересованные в дестабилизации Азербайджана.

Шабанов отмечает, что в Лянкяран чартерными рейсами из Москвы и Стамбула были доставлены граждане Азербайджана, после размещенные на карантин. Дело в том, что Лянкяранский аэропорт не осуществляет множество ежедневных международных авиарейсов. Доставка в этот аэропорт граждан из других стран, в первую очередь призвано обезопасить не только персонал бакинского и гянджинского аэропортов, из которых ежедневно осуществляются международные авиарейсы, но и ограничить и вероятность заражения коронавирусом иностранцев, уезжающих из Баку, а также страны, куда они отбывают из Азербайджана.

В столице Азербайджана проживает по неофициальным данным около 3 млн. населения. Таким образом, ограничив прибытие в Баку своих граждан из зарубежных стран, власти Азербайджана заботятся о миллионах.

Помимо этого, первые случаи инфицирования коронавирусом были зарегистрированы на юге Азербайджана, что связано с тем, что этот регион граничит с Ираном, где в настоящее время свирепствует эпидемия и из которого эта инфекция и проникла в страну. Вполне естественно, что власти Азербайджана предприняли соответствующие меры для проверки прибывающих из Ирана лиц и размещения их на карантин. Иными словами, южный регион был оснащен необходимым оборудованием и медперсоналом для предотвращения распространения коронавируса по всему Азербайджану. Поэтому не исключено, что инфицированных и прибывающих в Азербайджан из других стран помещают в южный регион, так как там уже сконцентрирован медперсонал и созданы условия для прохождения карантина.

При этом Шабанов задается вопросом — почему же власти Азербайджана не создают карантинный центр для прибывающих граждан в Нахчыване? Ответ на этот вопрос очевиден. Этот регион не подготовлен для приема большого количества граждан для прохождения карантина.

Рассуждающему о том, что в развитие Нахчывана вложены миллиарды Шабанову впору задаться вопросом — каким же образом будут доставляться медикаменты и медперсонал в Нахчыван, который не имеет сухопутной связи с Азербайджаном? Неужели через Иран, оказавшийся во власти коронавируса и границы которого закрыты с Азербайджаном? Или же через Армению, которая оккупировала 20% территорий страны?

Да и где у Шабанова конкретные факты того, что большинство инфицированных коронавирусом находятся в южном регионе? Доставленные туда из других стран граждане Азербайджана проходят карантин. Это не означает, что они обязательно больны коронавирусом. Не утруждая себя поиском ответа на выше озвученные вопросы, Шабанов заявляет, что власти Азербайджана якобы устроили своеобразный геноцид талышей.

От южного региона в Баку всего лишь несколько часов езды. Неужели Шабанов полагает, что размещая инфицированных коронавирусом в южном регионе власти Азербайджана хотят минимизировать распространение заразы в другие районы? Утверждать подобное очень нелепо. Тем более власти Азербайджана запретили пересечение административных границ всех районов, включая в южном регионе, куда входят пять административных единиц.

Клеветнические утверждения о том, что власти Азербайджана якобы выбрали южный регион как карантинный центр концентрации для возможных зараженных коронавирусом, подводят Шабанова к сакраментальной мысли – дескать «требования статуса автономной республики для талышей совершенно обоснованы, так как именно такой статус обеспечит выживание, безопасность и самосохранения народа».

К слову, из-за распространения пандемии коронавируса многие организации азербайджанской диаспоры оказывают посильную помощь исторической родине. А почему талышская диаспора России не оказывает помощь своим соплеменникам в Азербайджане? Или может господину Шабанову привычнее молоть языком и заявлять об ущемлении прав талышей в Азербайджане, чем оказать помощь своим соплеменникам?

Достаточно абсурдны и заявления Шабанова относительно экономической ситуации в Азербайджане из-за распространения коронавируса и падения мировых цен на нефть. При этом, он предпочитает не упоминать конкретные шаги правительства, предпринятые для поддержки населения и бизнеса в столь нелегкие времена.

Армянские СМИ громко нарекают Шабанова известным политологом, хотя тот по специальности является инженером. «Анализ» экономической ситуации Азербайджана наспех переделанного из инженера в политолога Шабанова сродни его абсурдным оценкам международной обстановки на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Неудивительно, что скудный интеллектуальный багаж и плохое владение русским языком позволяют Шабанову пребывать в сомнительном статусе эксперта только на антиазербайджанских интернет-ресурсах «Регнум» и «Реальная трибуна». Вход в иные не ангажированные медиа-ресурсы ему заказан.

Да и чего можно ожидать от инженера-политолога, если некогда он заявил, что прибывшие в Баку официальные представители США и Израиля обсуждают с властями Азербайджана план нападения на Иран?! А сейчас он призывает Россию «выкорчевывать полностью» враждебные Москве элементы в Азербайджане. Российским властям вернее всего было бы взяться за самого Шабанова, сеющего рознь между двумя соседними странами даже в такой чувствительный момент для многих государств мира.