Коронавирус и порядочность

«Необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства. Что касается коэффициента самообеспечения, то в этой области следует вести более точную статистику, так как различные государственные структуры представляют мне разные цифры», — заявил накануне президент Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым, сообщает АзерТАдж. Это, на мой взгляд, было очень громкое заявление главы государства. По сути, речь идет о том, что имеют место попытки доведения до главы государства недостоверной информации.

Как мы все знаем, такого рода выкрутасами ранее грешили определенные чиновники во власти. Они играли в «свою игру», решали свои вопросы, собирали свою команду. Это, будем называть вещи своими именами, элементарное предательство. И именно этим грешил помощник президента и глава общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанов. Он курировал практически всю прессу, многие НПО и создавал «параллельную реальность». В итоге, доигрался и был отправлен в отставку.

Но, избавившись от Али Гасанова, избавились ли мы от «гасановщины»? Увы, нет. Более того, глава государства, по сути, признает, что определенные чиновники, возглавляющие государственные структуры, представляют ему разную информацию. Чего в принципе быть не должно. Впрочем, не должно быть многого. Приведу конкретный пример. Сейчас идет посевная. То есть, граждане Азербайджана, которые живут в районах республики и занимаются сельским хозяйством, ныне должны быть на полях, засаживая ее всем, что обильно растет.

Но, они, как нам сообщают, банально не могут выехать за семенами, за всем тем, что необходимо в ходе посевной. Опасаются запретов, введенных в связи с коронавирусом, штрафов. Тот, кто все это придумал, кому поручен контроль за предотвращением распространения коронавируса, должен понимать существующие реалии. А они таковы, что посевная не длится вечно. Если вовремя не засеять поля, не посадить что-то, то в итоге ничего не вырастет. А это чревато большими продовольственными проблемами. Хочется верить, что все эти «перегибы» будут устранены.

Ведь, сейчас мы видим процесс, которого давно не было в Азербайджане. По причине коронавируса и введенных в связи с его распространением мер, из Баку в регионы страны вернулось огромное количество граждан. До недавнего времени они зарабатывали в столице. Кто и как мог. Так, считали они, выгоднее. Так проще содержать себя и семью. В итоге, от земли были оторваны многие азербайджанцы, отцы и деды которых были пахарями, выращивали пшеницу, помидоры, огурцы, да все что угодно! Особенно печально, что высок процент молодежи из сельской местности, которые не хотят «копаться в земле».

Это, замечу, не сугубо азербайджанская проблема. Весь мир рассуждает о том, как быть с миллениалами или поколением Y. Есть версия, что это люди, родившиеся в 1985-2004 годах. Хотя, на самом деле не существует чётких временных и возрастных рамок, очерчивающих переход от одного поколения к другому. Миллениалов объединяет не возраст, а ценности. В идеале считается, что представители поколения Y- это образованные, креативные, многозадачные, честные, самообучающиеся люди, которые получают удовольствие от того, чем занимаются, и с ними хорошо и комфортно работать. При этом уточняется, что руководителю придётся потрудиться: при неверном управлении проявляется тёмная сторона миллениалов — нежелание брать на себя ответственность, лень, бунтарство, выгорание и эгоизм.

Так вот, среди азербайджанских представителей поколения Y куда больше тех, кто не обладает их позитивными качествами, то есть высокой образованностью, креативностью. А вот с нежеланием брать на себя ответственность, эгоизмом, завышенными требованиями и укоренившейся уверенностью в том, что весь мир тебе должен, тут все в порядке. И, что самое интересное, огромный процент такой разновидности отечественных миллениалов — как раз уроженцы регионов Азербайджана, выходцы из сел.

Их привлекли в Баку огни большого города. Они хотят всего и сразу. Дорогостоящих машин, вилл, зарплат в несколько тысяч манатов, высоких должностей. Подниматься по карьерной лестнице ступенька за ступенькой, тратя на это годы — для них утомительно. Жизнь так скоротечна, важно успеть воспользоваться всеми ее благами. Но, наступает момент, когда происходит нечто, переворачивающее всю нашу жизнь с ног на голову. Сейчас это пандемия коронавируса.

Она уже внесла гигантские коррективы в наши жизни. И она заставила многих задуматься о том, как придется выживать в будущем. В итоге, есть большая вероятность того, что многие из отечественных миллениалов, что родом из сел, как и их более взрослые товарищи, вернутся в родные пенаты не на время, а навсегда. Потому, что земля всегда прокормит. Важно только создать для этого все условия. И именно сейчас, как мне кажется, у руководства страны есть возможность кардинального решения очень многих проблем — начиная от перегруженности Баку, включая развитием регионов, мощным рывком в сельском хозяйстве, что обеспечит большую занятость населения и стабильные доходы для них, а также укрепит продовольственную безопасность нашего государства. Важно только быть честным. С самим собой, с президентом Азербайджана, со своей Родиной.