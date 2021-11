Королевская семья Великобритании пригрозила телеканалу «Би-би-си» бойкотом из-за выхода первой серии документального фильма о конфликте принцев Уильяма и Гарри, сообщает газета The Daily Mail.

Первая серия фильма «Принцы и пресса» (The Princes and the press) вышла в понедельник, 22 ноября. Согласно совместному заявлению принца Чарльза, принца Уильяма и Букингемского дворца, «Би-би-си выдает за достоверность раздутые и необоснованные утверждения о конфликте между принцами Гарри и Уильямом».

В фильме один из участников создания фильма, журналист Омид Скоби, обвинил королевский двор и семью в скоординированной атаке на принца Гарри и его супругу, Меган Маркл. В первой серии рассказывается история взаимоотношений принцев Уильяма и Гарри с 2012 года по 2018 год, вплоть до свадьбы Гарри на актрисе Меган Маркл.

Во второй серии планируется показать взаимоотношения принцев в 2018-2021 годах, эту серию покажут на следующей неделе.

В Букингемском дворце причиной бойкота называют отказ «Би-би-си» предоставить отснятый материал до публикации для того, чтобы члены королевской семьи могли высказать свою точку зрения. В «Би-би-си» ответили, что это противоречит правилам корпорации.