Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за поддержку благотворительного мероприятия в поддержку Тибета, пишет Variety.

Актер 3 марта выступит с другими звездами на концерте, организованном Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР.

Китайские националисты, которых в социальных сетях называют «розовыми малышками» (little pinks), угрожают бойкотировать картину Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за решения Ривза. «Матрица 4» стартовала в китайском прокате 14 января и заработала относительно небольшую кассу — $12,3 млн.