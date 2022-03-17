Король Бельгии Филипп и королева Матильда решили предоставить убежище украинским беженцам. Об этом королевский дворец Бельгии подтвердил RTBF.

Королевская семья решила предоставить две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев. Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.

Квартиры для приема беженцев с Украины будут подготовлены к началу апреля, так как их нужно еще обставить и провести там небольшие ремонтные работы./gordonua.com/