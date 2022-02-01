Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба флота.
«В учении примут участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корабль управления «Маршал Крылов». Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера», — говорится в сообщении.
Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. На заключительном этапе учений корабли проведут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. «В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России», — уточняет ТОФ.