«В учении примут участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корабль управления «Маршал Крылов». Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера», — говорится в сообщении.