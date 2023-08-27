Это очень показательная история, доказывающая в очередной раз, сколь колоссальные изменения произошли в регионе в результате исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне. Как сообщают армянские СМИ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетил село Корнидзор в Горусском районе Армении на границе с Лачином, дабы «получить более подробное представление о ситуации на Лачинской дороге».

В итоге, Каспршик понаблюдал в бинокль за КПП «Лачин» и территорией Азербайджана. Если этого оказалось достаточно для получения подробного представления о ситуации на Лачинской дороге, то миссию свою Каспршик может назвать успешной. Именно назвать. Потому, что ничего успешного на посту личного представителя действующего председателя ОБСЕ он не делал.

Тут стоит добавить, что он 22 августа прибыл в Армению по поручению председателя ОБСЕ. На следующий день он встретился в Ереване с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и обсудил ситуацию на Лачинской дороге. Далее Каспршик собирался посетить Азербайджан, однако Баку отказался его принять. Правительство сочло это пустой тратой времени.

И это было очень правильное решение. Ведь Анджей Каспршик занимает должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ с 1 января 1997 года. То есть, более 26 лет. В течении которых он совершил такое огромное количество посещений Баку и Еревана, что обо всех них даже сложно вспомнить. Кстати, о воспоминаниях. Среди них есть и очень точно характеризующие Каспршика.

В частности, в июле 2020 года, после осуществления армянской стороной провокации в товузском направлении, тогдашний министр обороны РА Давид Тоноян в ходе беседы с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком прямо заявил, что они планировали занять более выгодные позиции «на Тавушском направлении». И Каспршик никак не возмутился такого рода заявлением.

Одного этого достаточно, чтобы понять справедливость отказа принимать его в нашей стране. Рассуждая же шире, Каспршик является ярким олицетворением бесполезного деятеля, способного только важно надувать щеки за очень солидную зарплату. В этом смысле он ничем не отличается от всех тех персонажей, что в разные годы были сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которую правильнее было бы называть труппой. Ибо их региональные вояжи больше напоминали гастроли труппы артистов, чем поездки дипломатов, желающих урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В итоге, МГ ОБСЕ канула в Лету. В ней отпала всякая необходимость, ибо Азербайджан своими силами сумел достичь торжества международного права, претворения в жизнь резолюций ООН. Любые попытки даже намека на возрождение МГ ОБСЕ вызывают непонимание и отторжение в Баку. Соответственно, и в Анджее Каспршике также давно уже отпала всякая нужда. Он ни на что не способен влиять, а надувать щеки он может сколько угодно, не посещая Азербайджана.

Да, у него была мечта. Каспршик заявил как-то, что жаждет распить коньяк, когда будет урегулирован армяно-азербайджанский конфликт. Но Азербайджан не раз заявлял, что считает его урегулированным. Так что, пан Анджей преспокойно может исполнить свою мечту о распитии коньяка. Но, не посещая нашей страны. В Армении ему нальют. Произойдет это до, после или вместо вручения бинокля или чего иного — это уже детали.