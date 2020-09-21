Конвертация знаний в капитал: нужны меры поддержки выпускников вузов и колледжей

Поддержка определенных слоев населения со стороны государства помогает улучшить качество их жизни и снизить социальную напряженность.

Так, в России предлагают внедрить студенческий капитал для поддержки выпускников вузов, техникумов и колледжей. Согласно законопроекту студентам вузов будут зачислять на счет 500 тысяч рублей, а выпускникам техникумов и колледжей – 250 тысяч. Потратить средства можно будет после окончания учебы и лишь на открытие своего бизнеса, аренду жилья и проезд к месту работы по специальности. Некоторые считают, что стоит привязать студенческий капитал к месту работы, то есть, по сути, вернуть советскую систему распределения кадров и «подъемных». Впрочем, противников идеи больше, тем более что на это понадобилось много бюджетных средств.

В нашей стране выпускники учебных заведений тоже уязвимы на рынке труда, так как работодателям, хоть и нужны молодые специалисты, но исключительно с опытом работы, причем лучше всего многолетним. Такого опыта у молодых людей нет, и они идут работать куда возьмут, а часто это неквалифицированный труд. В итоге, полученные в процессе учебы знания, остаются невостребованными.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отметил #, что все возможно сделать, в том числе и ввести студенческий капитал, если будет желание со стороны соответствующих структур и необходимость.

«Во время учебы студентов поддерживают стипендией, а после ее окончания можно было бы давать «подъемные», но только в некоторых случаях, скажем, при переезде в другой район, где есть необходимость в специалистах определенного профиля»,–говорит он.

По словам Исрафилова, сейчас в нашей стране действуют льготы для учителей, которые едут работать в сельскую местность, где есть нехватка педагогических кадров. Им, в том числе, должны выделять земельные участки. Но зачастую, приехав туда, они выясняют, что никаких нормальных условий для них не создают, они сталкиваются с массой сложностей. В итоге такие педагоги возвращаются обратно в город, и порой идут работать не по профилю, ведь в столице вакансий в школах не так много.

Но, как говорит эксперт, сейчас для нашей страны более актуально не внедрение студенческого капитала, а проблема студенческих кредитов, и сначала надо решить ее. Студенческие кредиты должны быть долгосрочными – на 15-20 лет и низкопроцентными– максимум 3% .

Экономист Натиг Джафарли считает вопрос внедрения студенческого капитала интересным для изучения с учетом возможностей отечественного бюджета. Но надо также понимать, что в России и в Азербайджане разная ситуация на рынке труда.

В России большая территория и рынок труда соответствующий. Выпускники могут работать в разных отраслях, в разных городах. В Азербайджане с этим беда. Молодежь оканчивает вузы, и не может найти работу.

Джафарли отмечает, что если пойти по предлагаемой в России схеме, то в реалиях Азербайджана студенческий капитал будет потрачен в основном на бытовые нужды студентов и членов их семей.

Он убежден, что начинать надо с повышения привлекательности бизнеса для молодых людей. Если в Европе молодежь стремится в научную сферу, открыть свой бизнес или работать в крупной коммерческой структуре, то у нас большая часть выпускников мечтает о государственной работе, так как там больше возможностей реализовать себя.

Пока не поменяется эта модель, ничего не изменится. Молодежь видит, что в госсекторе легче добиться успеха, но там ключевую роль играют связи, а не знания, говорит экономист. На одну государственную вакансию претендует 20 человек. Надо сделать частный сектор более привлекательным, но одного толчка, такого как студенческий капитал, явно недостаточно.

«Нужно создавать бизнес-инкубаторы по всей стране, которые бы финансово вкладывались в тех выпускников, у которых есть перспективные идеи. Такие бизнес-центры особенно распространены в Восточной Европе, в частности, в Польше. Знания должны стоить денег, однако, конвертация знаний в капитал является сложным процессом. У многих это сделать в реалиях Азербайджана не получается, и они уезжают из страны»,– сказал Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев против внедрения студенческого капитала:

«Не нужно формировать иждивенческую психологию. Студенты и выпускники должны рассчитывать, в первую очередь, на себя. В Европе и Америке многие студенты работают и знают цену деньгам. У нас же немало тех, кто в финансовом плане зависят от родителей. Но государство в чем-то может оказать помощь. Так, нужно создать условия, при которых студенты могли бы подрабатывать, причем желательно, чтобы подработка была связана с получаемой профессией. Это принесет им необходимый опыт работы. Кроме того, стоит давать беспроцентные длинные кредиты на открытие дела вчерашним студентам, так они создадут рабочие места себе, а возможно и другим».