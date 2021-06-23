По итогам 2020 года объем капитала резидентов Азербайджана в зарубежных странах и чистых кредитов предприятиям за рубежом составил 26,825 миллиарда долларов.

Oб этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Отчет о мировых инвестициях за 2021 год».

За последние 10 лет этот показатель увеличился в 4,6 раза.

По этому показателю Азербайджан занимает второе место среди стран с переходной экономикой. Лидирует Россия (379,637 миллиарда долларов), на третьем месте Казахстан (14,152 миллиарда долларов).

В ЮНКТАД входят страны СНГ, а также Украина, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Северная Македония.