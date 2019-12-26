Консолидированный протест

В минувшие выходные протестные акции в Гонконге впервые приобрели неожиданный оттенок. Демонстранты устроили митинг в поддержку нацменьшинств Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

Но, начавшись как мирная, акция переросла в беспорядки после провокации, в ходе которой несколько протестующих сорвали с одного из правительственных зданий китайский государственный флаг и попытались его поджечь. Их действиям помешали организаторы акции, однако вслед за этим демонстрантов принялась разгонять полиция, применившая перцовый спрей и открывшая стрельбу резиновыми пулями. В ответ полетели бутылки и камни.

Как передает Reuters, участники митинга высказывали опасения, что политика центрального китайского правительства после всех протестов в Гонконге изменится и станет похожа на ту, что проводится в Синьцзяне в отношении мусульманских национальных меньшинств.

Во время акции участники митинга размахивали уйгурскими флагами. Помимо флага Гонконга, развевался флаг Восточного Туркестана, который используется уйгурами как символ национально-освободительного движения.

Но некоторые участники митинга размахивали флагами группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», которая официально признана ООН террористической структурой.

Люди в масках держали плакаты с надписями: «Свободу уйгурам, свободу Гонконгу» и «Фейковая автономия в Китае приводит к геноциду». Когда митинг завершился, некоторых демонстрантов задержали.

Был на акции и плакат с надписью «Сегодня Синьцзян, завтра Гонконг, освободите Ильхама Тохти». Этот уйгурский ученый и правозащитник Ильхам Тохти, который в Китае был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году по обвинению в сепаратизме, удостоен премии Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела за 2019 год. А недавно в Страсбурге прошла церемония награждения Тохти, где ему заочно вручили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Конечно, не самый приятный факт, что возглавить протестное движение уйгуров упорно пытается ваххабитская террористическая организация, чей флаг засветился и в Гонконге. Такая реклама способна свести на нет поддержку мировой общественности справедливым требованиям нацменьшинства. А в пользу того, что они справедливы, свидетельствуют многочисленные сообщения иностранных СМИ.

Пекин стремится китаизировать западную провинцию. По данным ООН, по меньшей мере, миллион уйгуров и членов других мусульманских меньшинств с 2017 года содержатся в лагерях «перевоспитания», где их заставляют изучать китайский язык, восхвалять Коммунистическую партию Китая и запоминать специально разработанные своды правил.

Таковы же данные правозащитной организации Human Right Watch, которая отмечает, что эти самые так называемые лагеря перевоспитания расположены там же, в Синьцзяне на западе Китая.

Другая международная правозащитная организация Freedom House также осудила массовое интернирование в Китае уйгуров и других мусульман в лагеря «перевоспитания».

Но когда эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации донесли до мира эту информацию, в ответ МИД КНР заявил, что в стране нет политических заключенных и что данная информация «ничем не подтверждена и не соответствует действительности».

В США и вообще на Западе власти КНР давно подвергаются критике за имеющие место притеснения мусульманского населения СУАР, в частности, уйгуров. Напомним, Палата представителей американского Конгресса в декабре приняла законопроект в поддержку уйгуров с санкциями против китайских чиновников.

А сама по себе воскресная акция хороша тем, что она стала первой попыткой консолидированного выступления меньшинств Китая, страдающих по вине его коммунистического руководства. Если продолжать в том же духе, может, к чему-то хорошему это и приведет.

Между тем, антиправительственные протесты в Гонконге не прекращаются и на Рождество. Как сообщает «Голос Америки», в среду демонстранты прошлись по торговым центрам города, украшенным к праздникам. Некоторые из них, несмотря на уже традиционную черную одежду и маски, были одеты в костюмы Санта Клауса, а кафе в одном из туристических районов города устроило праздничный рождественский ужин для демонстрантов. В некоторых торговых центрах произошли столкновения с полицией, и стражи порядка применили слезоточивый газ.