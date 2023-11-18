Израильтяне впервые вышли на протест против военных действий в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Как рассказал корреспондент агентства, в демонстрации приняли участие сотни человек. Уточняется, что митинг был согласован с властями страны. Протестующие, выступающие за прекращение огня в анклаве, собрались на набережной Тель-Авива, держа в руках плакаты с надписями «Остановите войну» и «В войне нет победителей». Ни израильского, ни палестинского флагов в толпе замечено не было.

При этом через дорогу проходила акция сторонников продолжения боевых действий в Газе. Их оказалось значительно меньше, но их митинг был куда более громким за счет игравшей музыки, которая заглушала выступления участников антивоенной демонстрации.