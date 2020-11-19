Конгрессмены США приняли законопроект о недопущении России в G8

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах Группы семи (G7) и восстановления формата G8 (Группа восьми) с участием РФ.

Как передает ТАСС, этим документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США при наличии необходимых оснований смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма <…>, Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья».

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат Конгресса США, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.