Группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей F-16.

«Предоставление этих самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев», — говорится в материале Politico.

Послание к Байдену подписали пять членов Палаты представителей Конгресса США: трое демократов и двое — республиканцев. По мнению законодателей, истребители позволят украинским военным поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.

Как пишет CNN, республиканец Майкл Маккол, который председательствует по иностранным делам Палаты представителей заявил, что Штаты должны дать украинцам все, что им нужно, чтобы выиграть войну. Он подчеркнул, что время играет на стороне Кремля.

Он также прокомментировал брифинг Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, генерала Кристофера Каволи. В частности, поднимался вопрос необходимости предоставления Украине самолетов. По словам Маккола, Каволи «согласился с этой оценкой, а также об артиллерии большего радиуса действия для поражения иранских беспилотников в Крыму, которой сейчас в Украине нет, но она крайне нужна».