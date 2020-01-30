Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования. Это разрешение администрация Дональда Трампа использовала как обоснование операции против иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Отмену разрешения конгресса поддержали 236 членов палаты представителей, против были 166. Трамп уже обещал наложить вето на данное решение конгресса.
В США по конституции конгресс решает вопросы объявления войны и выделения на нее средств. При этом де-факто администрации США используют прошлые разрешения конгресса для широкого спектра силовых и военных операций в ряде стран.(РИА Новости)