Палата представителей Конгресса США одобрила пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн., передает ТАСС.

В поддержку пакета проголосовали 220 конгрессменов, против — 212. Голоса разделились по партийной линии, ни один республиканец не поддержал инициативу.

Законопроект, в частности, предусматривает налоговые послабления для производителей, использующих чистые источники энергии, реализацию программ по облегчению доступа к высшему образованию.

Предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.