Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследовавший нападение сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, опубликовал итоговый доклад по итогам расследования. В нём он возложил на Трампа основную ответственность за беспорядки и высказался за его привлечение к уголовной ответственности по нескольких обвинениям, в том числе в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США, — сообщает Голос Америки.

Авторы доклада считают, что основной причиной беспорядков 6 января, в ходе которых погибли несколько человек, а демонстранты, в том числе вооружённые, смогли ворваться в здание Капитолия, «стал один человек, — бывший президент США Дональд Трамп, за которым последовали многие другие». «Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него», — подчёркивается в документе.

Члены спецкомитета попросили федеральных прокуроров предъявить обвинения экс-президенту в совершении четырёх преступлений, включая воспрепятствование работе Конгресса и мятеж. Они считают, что Трамп прямо подстрекал своих сторонников к нападению на Конгресс, чтобы добиться пересмотра итогов выборов 2020 года и, в конечном счёте, остаться у власти.

Это первый случай в истории США, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента. Рекомендация со стороны Конгресса не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги в отношении Трампа, и многие комментаторы отмечают, что выдвинуть обвинения против бывшего президента, которые были бы приняты судом, будет непросто.