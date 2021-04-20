Конфиденциальная информация: почему заблаговременно не объявляются нерабочие праздничные дни?

Правительство внесло изменения в перечень будних и выходных дней мая текущего года, сделав это почти перед самыми праздниками на Рамазан. В результате азербайджанцев ждут недельные каникулы, но об этом заблаговременно никто не знал, сказал # юрист Акрам Гасанов.

А ведь такие изменения должны приниматься заранее, поскольку государственные структуры, бизнес и рядовые граждане должны спланировать свои дела, говорит собеседник редакции.

Напомним, что согласно вчерашнему решению Кабинета министров, дни с 9 по 15 мая объявлены в этом году в Азербайджане нерабочими. Как сообщили в правительстве, в связи с праздником Рамазан внесены изменения в график рабочих дней и карантинный режим.

Чтобы обеспечить последовательность трудовых и выходных дней 11 и 12 мая 2021 года будут заменены на 8 и 16 мая. Таким образом, включая праздники на Рамазан, азербайджанцы смогут отдохнуть семь дней подряд — с 9 по 15 мая. В свою очередь, 16 мая, которое приходится на воскресенье, станет рабочим днем. Помимо этого, согласно решению правительства, с 00:00 9 мая по 06:00 16 мая на территории страны приостанавливается работа общественного транспорта.

«Накануне Кабмин постановлением № 99 о перестановке местами рабочих и нерабочих дней обеспечил нас целой неделей выходных на Рамазан. Т.е., начиная с 9 мая вся последующая неделя будет в стране нерабочей. Само решение правительства логично, но последовало оно с опозданием, — утверждает Гасанов. — Это следовало сделать еще в конце предыдущего года. Ведь правительство ежегодно в декабре объявляет рабочие и нерабочие дни на Рамазан и Гурбан. Правда, в это же время, как бы заодно, объявляются нерабочие дни на Новруз тоже, хотя смысла в этом нет, поскольку дни празднования Новруза у нас стабильны и фиксированы. Словом, непонятно, для чего это делают, но суть не в этом».

В подавляющем большинстве стран такие решения принимаются, самое раннее – в конце предыдущего года. В некоторых странах вообще это делают еще раньше. И делается это загодя, чтобы государственные структуры, частный сектор и население в целом могли заранее все спланировать, заметил он:

«Скажем, судебные заседания назначаются обычно за месяц-два вперед, а общие собрания акционеров в акционерных обществах за 45 дней – это требование закона. Предприниматели, иностранные инвесторы, даже обычные граждане некоторые свои дела заранее обдумывают, в том числе приезд и выезд из страны. Не говоря уже о том, что люди планируют свой отдых. С этой точки зрения, рабочий подход – объявить заранее. Все противоречащее этому принципу – волюнтаризм.

Однако наш Кабинет министров ежегодно выносит решение прямо перед праздниками, объявляя нерабочие дни за пару недель и даже дней. И это свидетельство не просто неделовой обстановки, но несерьезного, пренебрежительного отношения. Тогда как поддержка предпринимательства, создание инвестиционного климата начинается именно с таких вот простых вещей.

Наконец, такая практика создает определенное впечатление о нашей стране у иностранцев. Нужно быть серьезнее и планировать заранее. Только страны, работающие на долгосрочную перспективу, успешны. И планируют там на несколько лет вперед. У нас же даже в таких простых вещах нет адекватного плана, и это очень плохо».

Юрист не исключил, что внеплановые изменения графика праздничных выходных могут быть на руку отдельным чиновникам:

«Вполне возможно, их авторы руководствуются личными побуждениями. Скажем, захотелось кому-то отдохнуть, не дожидаясь летнего отпуска, и должностное лицо подает «расчудесное» предложение в вышестоящую инстанцию взять и поменять дни отдыха. Получается, что инсайдерскую информацию о выходных иные наши чиновники знают заблаговременно. А значит, в отличие от всех остальных, могут приобрести по низким ценам зарубежный тур или же забронировать отдых в районах Азербайджана. Избежать таким образом нежелательного соседства коллег по цеху и других отдыхающих…»