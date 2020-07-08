Кому «калаши» и патроны, Армения?

В Ереване состоялось открытие нового завода по производству автоматов Калашникова. Предприятие входит в состав научно-производственного объединения «Нейтрон».

Завод был официально открыт во вторник, 7 июля, сообщает армянское подразделение прокремлевской сети Sputnik. В церемонии приняли участие премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Давид Тоноян, посол России Сергей Копыркин, представители «Рособоронэкспорта», торговый представитель России в Армении Анна Донченко, глава «Нейтрона» Давид Галстян и другие официальные лица.

Договоренность об организации сборки автоматов была достигнута еще в августе 2018 года в Москве на встрече Давида Галстяна с заместителем главы концерна «Калашников» Андреем Барышниковым. А в мае этого года между предприятием и концерном «Калашников» было подписано соглашение сроком на 10 лет.

Первоначально на новом заводе будут собирать автоматы АК-103 из комплектующих, завезенных из России. Впоследствии руководство компании намерено на месте производить и запчасти, то есть полноценная цепочка производства будет организована уже в самой Армении. В беседе с журналистами заместитель директора «Нейтрона» по производственной части Игорь Гордиенко заявил, что на пике мощности на предприятии будут собирать до 50 тысяч единиц автоматов в год. Это громадная цифра, кратно превосходящая потребности армянской армии. Логика подсказывает, что значительную часть продукции будут экспортировать. Но о планах экспорта руководство компании пока молчит, «ибо не хочет торопить события»,- делает вывод Sputnik.

Гордиенко пообещал, что к концу июля вооруженные силы Армении получат первые образцы местных автоматов.

А для создания полного цикла производства автоматов в Армении, в Абовяне строится целая промышленная зона.

Кроме изготовления деталей для сборки автоматов, в Абовяне также будут выпускать патроны – до 150 миллионов штук в год. Там будет проводиться и ремонт автомобильной и бронетехники с долевым участием АО «Ремдизель» концерна «КамАЗ».

Что касается выпуска патронов, главный инженер НПО «Нейтрон» Армен Бахшян заявил, что для налаживания производства будут закуплены российские и итальянские поточные линии. А на промышленной зоне в целом будут работать до 1200 человек.

Весьма интересно, не правда ли? Выпускать будут по 50 тысяч автоматов и 150 млн. патронов в год. Вопрос — на чьи нужды?

Ведь там не такая большая армия. Общее число военнослужащих этой страны-агрессора не достигает 50 тысяч. То есть, их всех можно перевооружить новыми автоматами уже через год. А дальше что? Да еще полторы сотни миллионов (!) патронов ежегодно. Куда это все? На экспорт, отвечают. Хорошо. Но почему все это производство понадобилось размещать в Армении, которая и без того, миролюбием по отношению к соседям не страдает?

Если Россия планирует резкое увеличение производства автоматов Калашникова и патронов к ним, потому что у нее выросло число заказов на международном оружейном рынке, и она собирается расширять легальные поставки за рубеж, то эта крупнейшая страна в мире могла бы построить такой завод где угодно на своей обширной территории. Но нет. Почему-то была выбрана Армения.

Быть может, потому что потребители, для которых будет выпускаться оружие, на легальных покупателей особо не тянут, а даже совсем наоборот? К какому региону более всего близок Ереван географически? К Ближнему Востоку. Тут и неспокойные Ирак и Сирия, где полно всевозможных террористических групп и радикальных организаций с разными интересами и целями. И Турция, на территории которой нелегально действуют группы курдских террористов. На всех этих маргиналах можно отлично зарабатывать, продавая им оружие. Благо и граница с Ираном рядом, а у того свои интересы и сторонники и в Ираке, и в Сирии – Тегеран может помочь с транзитом автоматов и патронов.

Но все равно, даже с учетом всех этих потенциальных потребителей, 50 тысяч стволов в год – это чересчур. Может они еще и всех желающих в оккупированном Нагорном Карабахе решили вооружить? На всякий случай, про запас. А что, зона серая, никто ничего проверить не может. Тоже вполне. Одним словом, вся эта затея должна насторожить нормальные страны по соседству с Арменией.